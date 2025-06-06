哥倫比亞大學遭指歧視 恐衝擊聯邦補助

美國教育部四日致函認證機構「中部各州高等教育委員會」，指常春藤盟校哥倫比亞大學「違反聯邦反歧視法」，「未達認證標準」，敦促該機構撤銷哥大自一九二一年起持續享有的認證資格。此信恐危及哥大歷年來憑此認證資格取得聯邦財政援助。

撤銷認證將讓哥大失去取得所有聯邦資金管道，而這筆款項占哥大收入一大部分。哥大學生也將無法獲得聯邦補助與貸款來支付學費。

目前沒有跡象顯示「中部各州高等教育委員會」有意撤銷哥大認證。該機構是經教育部認可的無黨派獨立機構，負責監督美國各地高教學府。

川普政府近來持續施壓多所知名大學，指責哥大校園內反猶太主義猖獗且存在自由主義偏見。信中指出，根據川普「改革認證以加強高等教育」行政命令，教育部有義務及時向認證機構提供任何與成員院校相關的違規調查結果。

美國教育部長麥克曼在社群平台Ｘ表示：「當猶太學生遭受騷擾時，哥大選擇視而不見。」她指控哥大違反禁止聯邦資金接受方基於種族、膚色或國籍進行歧視的規定。

哥大三月已同意改革教學、招聘和招生方式部分內容，以回應川普政府連串要求。然而，聯邦政府迄今仍未恢復之前對哥大暫停的四億美元聯邦資金，導致該大學研究工作停滯並被迫裁員。