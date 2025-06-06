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川普宣布 禁止哈佛外籍新生獲得簽證

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國哈佛大學畢業生五月廿九日參加畢業典禮。法新社
美國哈佛大學畢業生五月廿九日參加畢業典禮。法新社

美國總統川普四日宣布，禁止即將到哈佛大學就讀的外籍生獲得簽證，禁令為期六個月，未來可延長，哈佛的在校外籍生也將面臨審查。校方回應，這道命令是「報復行為」。

川普透過聲明表示，「我已決定，有必要限制以在哈佛大學修讀課程或參加交流訪問計畫為唯一或主要目的，而尋求進入美國的外國人」。

川普政府已削減了哈佛約卅二億美元的聯邦補助與合約，矢言將來不再向哈佛提供任何聯邦資金。川普要求哈佛接受對課程、員工配置、學生招募與「觀點多樣性」的監督，哈佛拒絕後，就成了川普陣營反制頂尖大學的首要目標。

川普表示，他的命令即刻生效。公告說，目前持有各類簽證就讀哈佛大學的外籍生也將面臨審查，可能面臨「簽證被撤銷」風險。

川普宣稱，此舉是為了保護國家安全所採取的必要措施。他表示：「依我看來，若我國一所學術機構在被要求時，拒絕提供有關其外籍學生涉及不當行為與犯罪行為的充分資訊，那對我國安全構成了不可接受的風險。」

他也指責哈佛「持續剝奪勤奮美國人擁有的平等機會」，宣稱哈佛招收過多外籍生，「進一步縮減美國學生機會，以進一步加劇哈佛歧視非偏好種族、國籍、共同血統或宗教信仰，不符合美國利益」。

法新社報導，川普這項禁令似乎只適用於哈佛。

哈佛大學發言人表示：「這是政府再度採取的非法報復性行為，侵犯美國憲法第一修正案賦予哈佛的權利。哈佛將持續保護校方的國際學生。」

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