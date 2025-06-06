川普簽禁令 12國國民不得入境美

美國總統川普四日簽旅行禁令，以會引發美國危機為由，禁止阿富汗等十二國的國民入境。另外，古巴等七國的國民入境美國，將受到部分限制。這項總統公告將自九日起生效。

白宮聲明，阿富汗、緬甸、查德、剛果、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹及葉門的國民，被禁止入境美國。蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼和委內瑞拉的國民，入境美國將受到部分限制。

禁令國家名單可能增加

川普四日在社群媒體Ｘ上傳的影片中表明，美國「科羅拉多州圓石市最近發生的恐攻事件，凸顯未經妥善審查的外國人入境，構成我國的極大危險。我們不歡迎這些人」。

川普說，一月就任後就要求美國國務卿、司法部長、國土安全部長和國家情報總監等做成報告，「我們不會坐視歐洲發生的事在美國上演；我們不能對任何無法安全可靠地審查篩選的國家開放移民。這就是我今天（四日）簽一項新行政命令的原因」。他還說，可能加入新的國家。

白宮副新聞祕書傑克森在Ｘ寫道，「川普總統正兌現承諾，保護美國人民免於想來我國並造成我們傷害的危險外國行為者」。

川普的公告也列出前述國家簽證逾期滯留率，除了旅遊簽證，加總的比率分別為阿富汗（百分之廿九點三）、緬甸（百分之四十二點一七）、查德（百分之五十五點六四）、剛果（百分之卅五點一四）、赤道幾內亞（百分之七十點一八）、厄利垂亞（百分之五十五點四三）、海地（百分之廿五點○五）與蘇丹（百分之廿八點四）。

對此，國際知名非政府組織樂施會示警，此一公告代表「恐懼、歧視與製造（社會）分裂政策，令人不寒而慄地走回頭路」。

美國聯調局（ＦＢＩ）一日表示，四十五歲的埃及男子索里曼同日在科州向猶太團體扔汽油彈並高喊「解放巴勒斯坦」，造成八人受傷，這些示威群眾當時正上街聲援仍遭巴勒斯坦武裝團體關押的以色列人質。ＦＢＩ局長巴特爾定性這起事件是「針對性的恐攻」；科州檢察長魏瑟也說，這是「仇恨犯罪」。

法新社四日報導，科州事件後，有關川普將推出新旅行禁令的傳聞四起，川普政府矢言追查持簽證旅居美國的「恐怖分子」。

科州恐攻加速公告時程

美國有線電視新聞網報導，該公告對於持永久居留證（綠卡）、有效簽證、擁有美籍的雙重國籍者、參加明年在美國舉行的世足賽和二○二八年夏季奧運等重要體育賽事的運動員、已獲庇護的難民、曾協助美國的阿富汗人、逃離宗教迫害的伊朗人，以及伴侶、子女或父母為美國公民者、入境符合美國國家利益者，訂定例外條款。一位白宮官員指出，川普原就考慮實施相關禁令，鑒於科州發生反猶太主義的攻擊事件，使他決定加快公告時程。

共和黨籍的川普第一任，就曾對七個穆斯林國家國民入境美國實施禁令。民主黨籍前總統拜登二○二一年予以撤銷並形容這項禁令為「我國良知上的汙點」。

紐約時報四日引述法律專家報導，前述最新的旅行禁令，比川普第一任的更可能禁得起法律審查。華府喬治城大學法律中心教授佛拉戴克表示，川普政府似乎已從第一任經歷的三場不同訴訟汲取教訓，但最終仍取決於實際的執行方式是否違法或違憲。