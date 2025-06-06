馬斯克喊否決大而美法案

特斯拉執行長馬斯克與美國總統川普分道揚鑣後火力全開，連續兩天炮轟川普力推稱為「又大又美」的稅收與支出法案，繼3日指法案「令人作嘔」後，4日繼續在X上發布大量貼文猛批，甚至號召兩億多粉絲向國會議員施壓「否決該法案」，推倒重來。

馬斯克此前已大幅減少發布與政治相關貼文，然而4日在X上發布及轉發近30個批評該法案的貼文。

其中一個貼文裡，馬斯克指「巨額支出法案正在讓美國破產！夠了！」另一篇貼文中，他更加強硬的要求粉絲「給你的參議員、眾議員打電話，讓美國破產是不行的！必須否決該法案」，「我們需要一個不會增加赤字的新法案」。

根據無黨派機構國會預算處最新分析，川普口中「大而美」法案一旦通過，預計未來十年將增加約2.4兆美元聯邦赤字，馬斯克因此大力抨擊此法案將令國家破產。

聯邦眾議院議長強生4日在在議長辦公室外，向記者回應馬斯克連續的抨擊時表示，對方有關法案及對赤字影響的批評是「大錯特錯」。

消息人士告訴ABCNews，馬斯克與川普早就對政府一系列措施的分歧日益擴大，包括大又美法案削減電動車稅收抵免，此外，川普政府與馬斯克AI對手OpenAI達成交易，且馬斯克盟友艾薩克曼，又被撤銷太空總署（NASA）署長的提名。