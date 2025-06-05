被迫接收遭逐移民？彭博社曝：川普出手敦促

彭博社報導，美國總統川普政府正敦促塞爾維亞和其他巴爾幹半島國家接收遭美國驅逐的移民。彭博社引述知情人士說法指出，向巴爾幹半島國家提出請求，是美國尋求外國政府接收遭驅逐移民的廣泛策略一部分。

路透稱他們無法立即核實彭博社報導。白宮、美國國務院和塞爾維亞政府也沒有立即回應路透置評請求。

美國最高法院上月判決，允許川普撤銷住在美國的數十萬委內瑞拉、古巴、海地和尼加拉瓜移民「臨時保護身分」。彭博社指出，川普政府一直在為可能因此而被驅逐的移民尋找去處。