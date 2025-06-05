北約將提升國防支出？美防長：接近川普要求
美國國防部長赫格塞斯今天表示，北大西洋公約組織（NATO）盟邦有望在本月稍後舉行北約峰會前，達成提升國防支出的協議，以滿足美國總統川普的要求。
法新社報導，川普（Donald Trump）施壓北約成員國在6月24日至25日於荷蘭舉行的會議中，同意將國防預算從占各國國內生產毛額（GDP）2%的現行目標提高至5%。
赫格塞斯（Pete Hegseth）在比利時首都布魯塞爾與北約各國防長開會後說道，北約國家的國防支出GDP占比已遠高於2%，對於本月稍後在海牙（TheHague）峰會達到5%的承諾，「我們認為已很靠近、幾乎接近達成共識」。
北約秘書長呂特（Mark Rutte）提出一項折衷方案，主張在2032年前，將GDP的3.5%用於核心軍事支出，另外1.5%用於更廣義的安全相關領域，例如基礎建設。
赫格塞斯指出：「我們相信北約將於數週內允諾（國防支出GDP占比）達到5%，其中3.5%用於軍事實力，另外1.5%用於基礎建設和國防相關活動。這個組合構成真正的承諾，我們認為每個國家都能付出更多努力。」
對多數北約成員國而言，這項協議似乎是可接受的折衷方案，讓川普得以聲稱自己實現了主要訴求，實際上也為財政吃緊的歐洲盟國設下較低門檻。
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