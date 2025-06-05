快訊

川習通話談貿易 川普：習近平邀請我訪問中國

北約將提升國防支出？美防長：接近川普要求

中央社／ 布魯塞爾5日綜合外電報導
美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。圖／美聯社
美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。圖／美聯社

美國國防部長赫格塞斯今天表示，北大西洋公約組織（NATO）盟邦有望在本月稍後舉行北約峰會前，達成提升國防支出的協議，以滿足美國總統川普的要求。

法新社報導，川普（Donald Trump）施壓北約成員國在6月24日至25日於荷蘭舉行的會議中，同意將國防預算從占各國國內生產毛額（GDP）2%的現行目標提高至5%。

赫格塞斯（Pete Hegseth）在比利時首都布魯塞爾與北約各國防長開會後說道，北約國家的國防支出GDP占比已遠高於2%，對於本月稍後在海牙（TheHague）峰會達到5%的承諾，「我們認為已很靠近、幾乎接近達成共識」。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）提出一項折衷方案，主張在2032年前，將GDP的3.5%用於核心軍事支出，另外1.5%用於更廣義的安全相關領域，例如基礎建設。

赫格塞斯指出：「我們相信北約將於數週內允諾（國防支出GDP占比）達到5%，其中3.5%用於軍事實力，另外1.5%用於基礎建設和國防相關活動。這個組合構成真正的承諾，我們認為每個國家都能付出更多努力。」

對多數北約成員國而言，這項協議似乎是可接受的折衷方案，讓川普得以聲稱自己實現了主要訴求，實際上也為財政吃緊的歐洲盟國設下較低門檻。

美國 川普 國防部 國防支出 北約

延伸閱讀

通話進行中！川普第二任期首次熱線習近平 白宮尚未發聲

川普施壓Fed降息美元走疲 新台幣連2升收29.922元

梅爾茨將與川普會談 外媒曝：商討關稅、俄烏戰爭

撕破臉毀承諾？馬斯克疑拒給30億捐款 川普與「他」偷會面釀失和

相關新聞

對峙僵局再升溫！川普「狂列罪狀」 哈佛反擊：侵犯憲法權利

美國總統川普試圖撤銷哈佛大學招收國際學生的權利，但遭法官裁定暫停後，他昨天又宣布禁止即將到哈佛就讀的外籍生獲得簽證，白宮...

被迫接收遭逐移民？彭博社曝：川普出手敦促

彭博社報導，美國總統川普政府正敦促塞爾維亞和其他巴爾幹半島國家接收遭美國驅逐的移民。彭博社引述知情人士說法指出，向巴爾幹...

北約將提升國防支出？美防長：接近川普要求

美國國防部長赫格塞斯今天表示，北大西洋公約組織（NATO）盟邦有望在本月稍後舉行北約峰會前，達成提升國防支出的協議，以滿...

遭逐移民去哪？傳川普促「這些國家」收留 白宮反應曝光

路透社引述彭博（Bloomberg News）報導指出，美國總統川普正力促塞爾維亞和其他巴爾幹半島國家接收美國驅逐出境的...

Fed何時降息？彭博專家曝「時間點」：關鍵在關稅

本周美國遭遇一連串不利的經濟數據。周三（6月4日）先是5月「小非農」ADP民間部門就業數字，顯示新雇用幾乎完全消失。過去...

不能只依賴美國！美防長籲北約：增加國防支出

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天敦促北約在本月稍後舉行的峰會中達成一項提升國防支出的協議，以滿足美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。