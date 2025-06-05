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對峙僵局再升溫！川普「狂列罪狀」 哈佛反擊：侵犯憲法權利

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國總統川普試圖撤銷哈佛大學招收國際學生的權利，但遭法官裁定暫停後，他昨天又宣布禁止即將到哈佛就讀的外籍生獲得簽證。美聯社
美國總統川普試圖撤銷哈佛大學招收國際學生的權利，但遭法官裁定暫停後，他昨天又宣布禁止即將到哈佛就讀的外籍生獲得簽證。美聯社

美國總統川普試圖撤銷哈佛大學招收國際學生的權利，但遭法官裁定暫停後，他昨天又宣布禁止即將到哈佛就讀的外籍生獲得簽證白宮與這所全球知名學府的對立僵局再度升級。

白宮昨晚發布的公告宣布，國際學生入讀哈佛大學（Harvard University）的入境將被「暫停與限制」6個月，已經在校的海外學生的簽證則可能遭終止。

這道命令寫道：「哈佛的行為讓哈佛成了不適合外籍學生與研究人員前來的目的地。」

哈佛發言人透過聲明回應：「這是政府再度採取的非法報復性行為，侵犯美國憲法第一修正案賦予哈佛的權利。哈佛將持續保護校方的國際學生。」

據報導，美國國務院日前指示大使館與領事館，加強審查出於任何目的前往哈佛的簽證申請。國務院上週也要求全球各地大使館，暫停安排新的學生簽證面試。

哈佛也面臨自身聯邦經費被削減、免稅資格遭取消等威脅。

以下為時代雜誌（TIME）彙整的當前情況。

●川普最新公告有何作用？

白宮公告暫停尋求在哈佛就讀或參與交換計畫的外國公民入境，即刻生效。90天後，當局將重新評估是否延長這道命令，否則它將在公布後6個月到期。

這項公告適用透過學生與交換訪客計畫（Studentand Exchange Visitor Program），試圖進入美國赴哈佛就讀的外籍人士，其他大學不在受限行列。公告還指示美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），逐案「考慮」是否撤銷已在美就讀哈佛的外國公民所持有的F、M或J簽證。

這道命令允許以例外處理那些「入境美國符合（美國）國家利益」的人，具體情況由盧比歐、國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）或他們各自指派的人士決定。

●川普為何鎖定哈佛大學？

根據最新公告，美國政府斷定「哈佛大學不再是值得信任的國際學生及交換訪客計畫管理機構」。

公告指出，當局擔憂哈佛校內的犯罪情形、與國土安全部合作不足、與包括中國在內的外國勢力有所牽連，還有涉嫌違反公民權利。

這份公告主張：「哈佛大學校內犯罪率－包含暴力犯罪率－近年大幅上升。」公告補充說明，哈佛「未懲戒校園內至少部分類型的違規行為」。

公告也指控，哈佛拒絕提供國土安全部所要求關於外國學生的「已知非法活動」、「已知危險及暴力活動」、「對其他學生或大學教職人員構成的已知威脅或權利剝奪」，以及這些活動「是否在校園發生」等資訊。

這份公告總結：「哈佛的行為顯示，它若非未充分通報對外國學生的懲戒紀錄，就是沒有認真管理監督其外籍生。」

公告也引述哈佛大學學生報「哈佛紅報」（HarvardCrimson），該報今年稍早報導，哈佛從外國政府獲得1億5000萬美元資金，超過其他任何一間同屬常春藤聯盟（Ivy League）的大學。

川普（Donald Trump）最新公告還引述共和黨領導的聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House SelectCommittee on China）5月發布的信函，信中指控「哈佛多次接待並訓練中國共產黨準軍事組織成員」。

最後，公告聲稱哈佛「持續藐視其教職員生的公民權利」，以及「持續拒絕給予勤奮美國人平等機會」，同時招收來自未奉行平等主義國家的學生，包括那些試圖摧毀美國及其盟友，或消滅整個種族的國家

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