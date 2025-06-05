美新旅行禁令引衝擊 非洲聯盟籲對話
美國對7個非洲國家祭出新旅行禁令，非洲聯盟（African Union）今天表示，關切此舉造成的後果。
法新社報導，非洲聯盟在聲明中指出，這項措施將損害非洲與美國數十年來建立的「人民往來、教育交流，商業互動及更廣泛的外交關係」。
非洲聯盟呼籲美國政府採取「協商作法，與相關國家展開建設性對話」。
美國總統川普昨天簽署新的旅行禁令，禁止索馬利亞、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、利比亞、蘇丹、葉門、阿富汗、緬甸、海地與伊朗等12個國家的國民入境。
川普表示，此舉是因一名埃及男子以火焰噴射器攻擊科羅拉多州一場猶太團體遊行活動而起，儘管埃及並不在旅禁國家名單內。
川普還對蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉等7國旅客實施部分旅禁。來自這些國家的部分臨時工作簽證仍將獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言