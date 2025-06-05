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遭逐移民去哪？傳川普促「這些國家」收留 白宮反應曝光

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
路透社引述彭博（Bloomberg News）報導指出，美國總統川普正力促塞爾維亞和其他巴爾幹半島國家接收美國驅逐出境的移民。路透
路透社引述彭博（Bloomberg News）報導指出，美國總統川普正力促塞爾維亞和其他巴爾幹半島國家接收美國驅逐出境的移民。路透

路透社引述彭博（Bloomberg News）報導指出，美國總統川普正力促塞爾維亞和其他巴爾幹半島國家接收美國驅逐出境的移民白宮對此尚未回應。

彭博引述消息人士報導，美國正設法找到有意願接收被逐移民的外國政府，向巴爾幹半島國家提出要求，正是擴大這項策略的其中一環。

路透社無法立即核實這項報導。白宮、美國國務院及塞爾維亞外交部並未立刻回應路透社的置評請求。

美國最高法院5月底做出裁決，同意川普政府撤銷來自委內瑞拉、古巴、海地和尼加拉瓜等4個國家50多萬名移民暫時留在美國的合法身分，為川普打擊移民的措施帶來重大勝利。

彭博報導指出，川普政府持續為可能因這項決定被驅逐的移民，尋找可能的遣送地點。

美國 移民 白宮 川普

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