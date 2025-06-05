快訊

民視爆職場霸凌！主管情緒失控砸椅下屬「手受傷濺血」 公司回應了

外國旅客看病落跑「拖欠醫藥費」 日政府擬要求入境前參加商業保險

不能只依賴美國！美防長籲北約：增加國防支出

中央社／ 布魯塞爾5日綜合外電報導
美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。圖／歐新社
美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。圖／歐新社

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天敦促北約在本月稍後舉行的峰會中達成一項提升國防支出的協議，以滿足美國總統川普的要求，還說北約不能只是依賴美國。

綜合法新社和路透社報導，川普（Donald Trump）要求北大西洋公約組織（NATO）成員國在6月24日至25日於荷蘭舉行的會議上，同意將國防預算從占各國國內生產毛額（GDP）2%的現行目標提高至5%。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）提出一項折衷方案，主張在2032年前，將GDP的3.5%用於核心軍事支出，另外1.5%用於更廣義的安全相關領域，例如基礎建設。

赫格塞斯在比利時首都布魯塞爾與北約各國防長開會時表示：「我們齊聚這裡，是為了延續川普總統的倡議，讓整個聯盟承諾將國防支出提高到占GDP的5%。我們相信這將會實現，且必須在海牙（TheHague）北約峰會登場前達成共識。」

赫格塞斯指出：「在這個充滿威脅的世界裡，我們不能、也不會再只是依賴美國。身為一個聯盟，不能只是懸掛國旗。你必須要有編制；不能只有開會，你必須具備並保持戰備能力。」

多名外交官表示，呂特看來有望在海牙峰會前敲定這項協議，但部分盟邦對於承諾要將國防支出提升至如此高水準仍持保留態度。

呂特昨天表示：「我完全、絕對有信心，在北約32個成員國出席的峰會中，我們將針對大幅增加國防支出達成共識。我們必須做得更多，也必須加快腳步。」

然而，各國對於達成新目標的時程仍存在分歧。西班牙是最明確表達反對立場的北約成員國。西國預估要到今年底才能達成國防支出占GDP 2%的現行目標。

外交人士指出，其他一些國家也在討價還價，試圖延長目標時程，並希望取消將核心國防支出逐年提高0.2個百分點的要求。

對多數北約成員國而言，這項協議似乎是可接受的折衷方案，讓川普得以聲稱自己實現了主要訴求，實際上也為財政吃緊的歐洲盟國設下較低的門檻。

美方對呂特的提案表示支持，但美國駐北約大使昨天堅稱，華府希望看見達成這項目標的「計畫、預算、時程及成果」。

北約官員估計，若要達成這項新目標，各國平均需將國防支出提高到占GDP的3.5%至3.7%之間。

美國 國防支出 北約

延伸閱讀

川普母校 紐約軍校陷困境 中國富豪接手整頓

貿易戰意外發展：車廠擬為稀土移中國生產 打破川普製造回流夢

「談判大師」川普碰到強人領袖就踢鐵板！與俄中伊談判全卡關

德國總理莫茲訪美 恐面臨川普震撼教育

相關新聞

川普旅行禁令豁免7大類人士！球員2026年赴美踢世足賽免驚

美國總統川普4日簽署公告，以國家安全風險為由，擴大針對共19個國家實施全面或部分旅行禁令，預計美東時間6月9日凌晨12時...

「談判大師」川普碰到強人領袖就踢鐵板！與俄中伊談判全卡關

在強人領袖面前，自詡「談判大師」的美國總統川普似乎完全沒招！儘管他在競選時誇口，能與俄羅斯、中國大陸和伊朗等國迅速達成協...

赴美觀光簽證速件收費「擬加收1000美元」最快12月實施 律師警告恐違法

國務院內部備忘錄顯示，川普政府正考慮對加速安排簽證面談預約的觀光客和其他非移民簽證申請者收取1000美元的費用，但政府律師...

不能只依賴美國！美防長籲北約：增加國防支出

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天敦促北約在本月稍後舉行的峰會中達成一項提升國防支出的協議，以滿足美國...

撕破臉毀承諾？馬斯克疑拒給30億捐款 川普與「他」偷會面釀失和

近期，馬斯克連續發文猛轟共和黨「大又美」稅改法案，疑似與美國總統川普撕破臉。據外媒報導，馬斯克至今仍未支...

川普又出招！不只哈佛遭殃 再威脅撤銷哥大認證資格

美國總統川普今天禁止所有哈佛大學（Harvard University）外籍新生入境美國就學，並揚言撤銷哥倫比亞大學（C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。