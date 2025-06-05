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撕破臉毀承諾？馬斯克疑拒給30億捐款 川普與「他」偷會面釀失和

聯合新聞網／ 綜合報導
馬斯克（左）與美國總統川普。圖／歐新社
馬斯克（左）與美國總統川普。圖／歐新社

近期，馬斯克連續發文猛轟共和黨「大又美」稅改法案，疑似與美國總統川普撕破臉。據外媒報導，馬斯克至今仍未支付當初承諾給川普的1億美元（約新台幣30億元）政治捐款，再次引發外界對兩人關係出現裂痕的猜測。

「The Economic Times」報導，馬斯克原本承諾向川普捐贈3億美元（約新台幣90億元），以支持其競選活動，但最後一筆1億美元的款項至今尚未支付。報導指出，造成兩人關係破裂的其中一個原因，疑似是因為川普曾與「競爭對手」OpenAI執行長奧特曼秘密會面，馬斯克認為這背離了他們之間的合作精神。當時川普為了讓馬斯克冷靜下來，決定將此交易推遲向外宣布的時間，奧特曼之後也未與川普公開同台。

此外，川普政府內部官員對馬斯克在「政府效率部門」（DOGE）的行為感到日益不滿。報導稱，馬斯克時常未經協調便擅自決策，引起政府內部多位要員反彈。事態一度惡化到川普必須指派專人「監督」馬斯克的行動，形同政治上的「保母」，以免出現更多衝突或決策問題。

報導表示，馬斯克最近不斷批評川普「大又美」稅改法案「令人作嘔」，並發文開嗆「國會正讓美國破產」。據了解，此舉讓川普感到不耐煩之外，也令白宮官員感到措手不及。報導稱，現今外界都在關注兩人的關係，以及馬斯克未來是否會支付承諾的1億美元捐款。

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馬斯克 美國 白宮 川普 奧特曼 OpenAI

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