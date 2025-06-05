快訊

民視爆職場霸凌！主管情緒失控砸椅下屬「手受傷濺血」 公司回應了

外國旅客看病落跑「拖欠醫藥費」 日政府擬要求入境前參加商業保險

聽新聞
0:00 / 0:00

川普又出招！不只哈佛遭殃 再威脅撤銷哥大認證資格

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國總統川普今天禁止所有哈佛大學（Harvard University）外籍新生入境美國就學，並揚言撤銷哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity）的認證資格。（歐新社）
美國總統川普今天禁止所有哈佛大學（Harvard University）外籍新生入境美國就學，並揚言撤銷哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity）的認證資格。（歐新社）

美國總統川普今天禁止所有哈佛大學（Harvard University）外籍新生入境美國就學，並揚言撤銷哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity）的認證資格。

法新社報導，川普正試圖讓這些大學就範，他聲稱這些大學的國際學生對國家安全構成威脅，且校方忽視校園內的反猶太主義，並讓自由派偏見持續存在。

白宮今晚發布的公告宣布，國際學生入讀哈佛大學的入境將被「暫停與限制」6個月，已經在校的海外學生的簽證則可能遭終止。

這道命令寫道：「哈佛的行為讓哈佛成了不適合外籍學生與研究人員前來的目的地。」

來自奧地利的哈佛政治與古典學系學生莫爾登（Karl Molden）說：「我在發抖。這太離譜了。他濫用他的行政權力，盡可能地傷害哈佛。」

另一名哈佛國際學生得知這道行政命令後說：「我的天啊！這真的太丟臉了。」由於害怕遭到報復，這名學生不願具名。

在宣布這項公告之前，川普政府稍早試圖終止哈佛招收與接待外籍學生的權利，但遭一名法官擋下。

川普政府已削減了約32億美元原本惠及哈佛的聯邦補助與合約，並矢言將來不再向哈佛提供任何聯邦資金。

在哈佛拒絕接受川普的要求、服從對課程、員工配置、學生招募與「觀點多樣性」的監督後，哈佛大學就成了川普陣營反制頂尖大學的首要目標。

川普也特別針對哈佛大學的國際學生。在2024至2025學年，國際生在哈佛總註冊人數中占了27%，是哈佛的主要收入來源。

在川普政府對哈佛採取最新大規模行動之際，教育部長今天揚言將撤銷哥倫比亞大學的認證資格。

川普指控哥大忽視對猶太學生的騷擾行為，這項指控讓哥大的聯邦資金陷入不確定性。

與哈佛不同的是，哥大等幾間頂尖大學已屈服於川普政府廣泛的要求。川普政府聲稱頂尖大學的立場過於偏向左翼。但川普政府今天採取的行動顯示，頂尖大學的調整行動對川普而言還不夠。

美國教育部長麥馬洪（Linda McMahon）在社群平台X上表示：「當猶太學生遭受騷擾時，哥倫比亞大學選擇視而不見。」

她指控哥大違反禁止聯邦資金接受方基於種族、膚色或國籍進行歧視的規定。

麥馬洪在聲明中說：「在2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）對以色列發動恐怖攻擊後，哥倫比亞大學的領導階層刻意漠視猶太學生在校園遭騷擾事件。」

「這不僅不道德，且不合法。」

撤銷認證將讓哥大失去取得所有聯邦資金的管道，而這筆款項占哥大收入非常大一部分。哥大學生也將無法獲得聯邦補助與貸款來支付學費。

校園 教育部 川普 國際學生 哥倫比亞 哈佛大學

延伸閱讀

禁哈佛外籍新生申請簽證 陸批川普：損害形象和信譽

川普母校 紐約軍校陷困境 中國富豪接手整頓

「談判大師」川普碰到強人領袖就踢鐵板！與俄中伊談判全卡關

德國總理莫茲訪美 恐面臨川普震撼教育

相關新聞

川普旅行禁令豁免7大類人士！球員2026年赴美踢世足賽免驚

美國總統川普4日簽署公告，以國家安全風險為由，擴大針對共19個國家實施全面或部分旅行禁令，預計美東時間6月9日凌晨12時...

「談判大師」川普碰到強人領袖就踢鐵板！與俄中伊談判全卡關

在強人領袖面前，自詡「談判大師」的美國總統川普似乎完全沒招！儘管他在競選時誇口，能與俄羅斯、中國大陸和伊朗等國迅速達成協...

赴美觀光簽證速件收費「擬加收1000美元」最快12月實施 律師警告恐違法

國務院內部備忘錄顯示，川普政府正考慮對加速安排簽證面談預約的觀光客和其他非移民簽證申請者收取1000美元的費用，但政府律師...

不能只依賴美國！美防長籲北約：增加國防支出

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天敦促北約在本月稍後舉行的峰會中達成一項提升國防支出的協議，以滿足美國...

撕破臉毀承諾？馬斯克疑拒給30億捐款 川普與「他」偷會面釀失和

近期，馬斯克連續發文猛轟共和黨「大又美」稅改法案，疑似與美國總統川普撕破臉。據外媒報導，馬斯克至今仍未支...

川普又出招！不只哈佛遭殃 再威脅撤銷哥大認證資格

美國總統川普今天禁止所有哈佛大學（Harvard University）外籍新生入境美國就學，並揚言撤銷哥倫比亞大學（C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。