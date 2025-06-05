快訊

輝達海外總部選定北士科哪塊地？蔣萬安：就是新光人壽得標的T1718

川普旅行禁令豁免7大類人士！球員2026年赴美踢世足賽免驚

交接鬧空城？李在明就任首日 龍山總統辦公室空無一人 直言「像墳墓」

聽新聞
0:00 / 0:00

「談判大師」川普碰到強人領袖就踢鐵板！與俄中伊談判全卡關

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普（右）碰到強人領袖時，慣用的談判伎倆似乎就不管用了。他競選時曾承諾訊速終結俄烏戰爭，至今未獲成果。美聯社
美國總統川普（右）碰到強人領袖時，慣用的談判伎倆似乎就不管用了。他競選時曾承諾訊速終結俄烏戰爭，至今未獲成果。美聯社

在強人領袖面前，自詡「談判大師」的美國總統川普似乎完全沒招！儘管他在競選時誇口，能與俄羅斯、中國大陸和伊朗等國迅速達成協議，但過去48小時，三國領導人明顯都不買他的帳，而他承諾的調停結束俄烏戰爭、美中達成貿易協定，以及與伊朗談成更好的核協議，至今全沒兌現。

川普周三凌晨在社群媒體的貼文說：「我喜歡中國的習近平主席，一直以來都是如此，但他真的非常強硬，極難談成任何協議」；數小時後，他與俄羅斯總統普亭通電話，承認「一次對談不能能馬上帶來和平」。

這簡直是自己打臉自己。川普與手下團隊曾一再強調，他親自出馬斡旋能解決所有難題，結果卻發現，普亭和習近平等人並不像他想像的會輕易讓步。

川普以為他在紐約房地產業摸爬滾打，練就出精明強悍的交易藝術，能以拜登做不到的方式逼普亭和習近平讓步。現在看來全在吹牛皮。

美國的一些盟友，像是阿聯，基於川普畫大餅說要撒錢投資，願意跟著美國走。與此同時，川普軟硬兼施，攏絡住薩爾瓦多和巴拿馬等國家。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）外交與國防政策主任謝克直言指出：「美國能欺凌的國家反而是自己的朋友，因為他們不想跟美國鬧翻，而美國的敵手則根本不怕翻臉。」

川普不但沒對俄羅斯祭出制裁大棒，周三的貼文似乎還認同普亭的說法：在烏克蘭上周末發動無人機奇襲重創俄軍基地後，俄羅斯有權展開報復。

普丁本人拒絕了川普提出的以談判結束衝突的要求。普亭在電視轉播的政府會議上說，「這種情況下怎麼可能舉行談判？有什麼好談的？」他還提到烏克蘭炸毀多座橋樑。

美國想阻止伊朗發展核彈，但伊朗最高領袖哈米尼周三抨擊美國的核協議提案，稱美方官員「傲慢自大」，妄想伊朗停止濃縮鈾活動。

川普在與中國大陸的談判也不占優勢，中國持續加強稀土磁鐵的出口管制，打亂汽車、航太、半導體和軍工業的供應鏈。他們正把注意力轉向歐洲，認為那裡有深化貿易關係的機會。

川普以為貿易戰會給北京帶來毀滅性的打擊，但習近平政府扭轉局面，利用稀土管制給美國關鍵產業施壓，以抵禦美國提高關稅、擴大技術限制、聯合盟友圍堵北京的作為。

歐洲對外關係委員會（ECFR）研究主管夏皮羅認為，川普倒不一定特別喜歡專制強人，但「他與他們更合拍，也更尊重他們。所以他對威脅這些人會比較謹慎，也比較不敢對他們耍狠。

美方官員談及應對俄羅斯時說，拜登政府制裁莫斯科的策略未能結束戰爭，因此現在正嘗試新方法。但外界擔心，這也意味川普更有可能像他曾經威脅過的、對俄烏戰事撒手不管。

美國 川普 俄羅斯

延伸閱讀

蛛絲馬跡挑趨勢股 兩組關鍵字AI趨勢＆ETF換股

德國總理莫茲訪美 恐面臨川普震撼教育

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

馬斯克怒嗆川普「讓美國破產」變臉惹議！遭酸：友情比國小還短

相關新聞

川普旅行禁令豁免7大類人士！球員2026年赴美踢世足賽免驚

美國總統川普4日簽署公告，以國家安全風險為由，擴大針對共19個國家實施全面或部分旅行禁令，預計美東時間6月9日凌晨12時...

「談判大師」川普碰到強人領袖就踢鐵板！與俄中伊談判全卡關

在強人領袖面前，自詡「談判大師」的美國總統川普似乎完全沒招！儘管他在競選時誇口，能與俄羅斯、中國大陸和伊朗等國迅速達成協...

赴美觀光簽證速件收費「擬加收1000美元」最快12月實施 律師警告恐違法

國務院內部備忘錄顯示，川普政府正考慮對加速安排簽證面談預約的觀光客和其他非移民簽證申請者收取1000美元的費用，但政府律師...

美加速移民執法！倡議者聲援竟遭拘留 父嘆：撕裂家庭

美國總統川普上任後對移民問題採取強硬立場，一名20多年前從墨西哥移居美國加州的男子近日在舊金山移民法庭無預警遭到拘留，妻...

全美150萬國際生 紐約大學最多、哥倫比亞大學第3

川普政府近期對全美國際學生群體展開新一輪施壓，不僅短暫撤銷哈佛大學(Harvard University)外國學生身分，...

國會預算處報告：又大又美預算案 聯邦赤字將再增2.4兆

非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)4日公布報告指出，川普總統「大又美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。