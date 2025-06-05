前總統拜登任內「健康衰退」疑遭幕僚掩蓋？川普下令要查

美國共和黨人聲稱存在一樁掩蓋前總統拜登執政時期認知能力衰退問題的陰謀，現任總統川普今天下令調查此事。

法新社報導，此舉是川普長期以來要讓外界對拜登失去信任的最新舉措，共和黨人和他們在保守派媒體中的主要支持者也參與此事。

然而，拜登所屬的民主黨內部也逐漸開始承認，這位前總統近年來似乎健康狀況日漸衰退。

去年競選期間的辯論會上，拜登災難性的表現凸顯了這些顧慮，當時，81歲的拜登說話口齒不清，思路頻頻中斷。

今天發布的總統備忘錄寫道：「近幾個月來明顯可見，前總統拜登的幕僚濫用總統簽名的權力，藉由使用自動簽名機來掩飾拜登認知能力衰退的問題。」

「這起陰謀是美國史上最危險且令人擔憂的醜聞之一。美國大眾被蓄意蒙蔽，無從得知究竟是誰在實際行使行政權力，而拜登的簽名卻出現在數以千計的文件上，實現激進的政策轉變。」

共和黨人長期以來聲稱拜登有心智衰退問題，而白宮還是照常推行重大法案和頒布總統令。

共和黨人以拜登鮮少公開露面，且顯然迴避採訪為證，稱拜登無法勝任美國三軍統帥的繁重職責。

他們堅稱拜登身邊的人掩蓋拜登身體和認知衰退問題、代替拜登做決策，並利用能複製拜登簽名的裝置，來繼續以他的名義治國。

川普的總統備忘錄寫道：「總統法律顧問應與司法部長和其他相關行政機關首長協商，調查是否有特定人士共謀欺瞞大眾有關拜登的精神狀態，並違憲行使總統職權與責任。」

這項調查案也將針對「拜登任期最後幾年間據稱簽署許多行政命令的情況進行審視，包括那些使用自動簽名機的政策文件，以及指示使用總統簽名的決策者身分」。

據美國「國會山莊報」（The Hill）報導，拜登今天透過聲明表示：「容我說清楚，在我擔任總統期間，所有決定都是由我親自做出。我做出關於赦免、行政命令、法案與公告的決定。任何聲稱不是由我做決定的說法都是荒謬不實。」

拜登補充表示：「這不過是川普和國會共和黨人的煙霧彈，他們正在推動一項災難性的法案，這項法案削減醫療補助（Medicaid）等基本社福計畫，並提高美國家庭的成本，只為了替超級富豪和大型企業減稅。」他指的是目前正在國會接受審議的一項大規模預算調整方案。