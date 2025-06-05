美參聯主席：全球風險攀升 美軍須適當武裝備戰

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩今天表示，全球風險正急劇攀升，包括來自中共軍事擴張、中東局勢、俄烏戰爭及北韓核武威脅等，美軍聯合作戰部隊將持續快速發展，必須做到適當武裝、全球整合及備戰準備，以實力創造和平。

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，提名凱恩（Dan Caine）出任參謀首長聯席會議主席，也就是美軍最高軍事顧問。

凱恩今天出席在華府舉行的「2025年國家特別競爭力AI+科技博覽會」（2025 AI+Expo）發表專題演講表示，全球不穩定局勢達到前所未見程度，不僅帶來風險，也帶來許多機會。美軍聯合部隊須民間業者協助，將技術擴展到足以成為戰略優勢的程度，以實現「靠實力確保和平」（peace through strength）的目標。

他指出，全球風險正急劇升高，風險總和等於國土威脅再加上中共軍事擴張、中東局勢、俄烏戰爭、北韓核武威脅、印巴衝突等，「這是非常具挑戰性的時刻」。

他並示警，美國的對手正以前所未見的程度共享科技與情報，減少部署新技術所需的時間。

另一方面，由俄烏衝突可看出戰爭樣貌正在變化，凱恩指出，美國必須放眼未來戰爭，聯合作戰部隊的各單位都可以、也必須使用先進技術來提升指管系統、決策、執行，乃至生存能力。

他說，美軍聯合作戰部隊將持續快速發展，要做到3件事，包括適當武裝、全球整合及做好備戰。

有關適當武裝，他指出，美軍必須擁有正確且足夠的戰鬥能力，這也代表要讓正確的技術融入武器系統、作戰能力及決策工具。

另外，凱恩表示，身為參聯主席，他必須確保美軍聯合作戰部隊在全球範圍內整合，並與政府各機構夥伴建立連結，以因應未來挑戰。

他舉例，五角大廈其中一間機密會議室裡還放有一台打字機，原因是「我們搞不定如何在系統上整合多層機密資訊，必須靠人工打出給政策高層的備忘錄」，這是幾年前的事，「但如今我們仍在和類似問題奮戰」。想要達成全球整合，就必須仰賴技術。

在隨時備戰方面，凱恩說明，美軍聯合作戰部隊必須做好準備，能在必要時出動，而不是在想要的時候才行動，「我們的系統必須為未來戰爭而打造，而非過去的戰爭，這代表在戰術層面運用科技和創新」。