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川普禁阿富汗、伊朗等12國公民入境美國！鎖定簽證逾期滯留率高的國家

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導

美國科羅拉多州圓石市（Boulder）日前爆發恐怖攻擊後，美國總統川普4日簽署行政命令，禁止12國的人民入境美國；川普指出，恐怖攻擊的兇手多是簽證逾期滯留者，並表示，他不會讓美國淪為歐洲。

川普4日簽署一項行政命令公告（Proclamation）禁止包括阿富汗、緬甸、查德共和國、剛果民主共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門等12個國家的移民或非移民入境美國。

另外，川普簽署的公告也部分禁止蒲隆地、古巴、寮國、獅子山共和國、多哥共和國、土庫曼和委內瑞拉等7個國家的移民或非移民入境美國。

川普的公告指出，公告內容將於6月9日上路。

川普指出，他就任總統後即要求國務卿、司法部長、國土安全部部長和國家情報總監等單位在60天內做成報告，找出審查和篩選程序匱乏的國家。

川普在4月9日收到報告，並徵詢相關部會首長的意見，考量到外交政策、國家安全和反恐怖主義的的目標，也考量到各國審查和篩選的能力、資訊分享的政策和各國的風險因素，包括其境內是否有恐怖分子、該國人民在美國簽證逾期滯留的比率，以及該國接收遭美國驅逐出境者的合作程度等因素。

川普指出，雖然美國移民受到較為嚴格的審查，但如果該移民的出生國無法提供可靠的審查，難以準確掌握移民的身分，或者在資訊分享上有所不足，就會對美國的國家安全造成風險。

川普的公告也點出各國的簽證逾期滯留率，除了旅遊簽證（B-1/B-2）之外，加總（F, M, J visa）的簽證逾期滯留率分別為阿富汗（29.3%）、緬甸（42.17%）、查德共和國（55.64%）、剛果民主共和國（35.14%）、赤道幾內亞（70.18%）、厄利垂亞（55.43%）、海地（25.05%）、蘇丹（28.4％）；伊朗、利比亞、索馬利亞和葉門的資料則從缺。

川普表示，科羅拉多州圓石市的恐怖攻擊凸顯出未經適當審查的外國人，以及簽證逾期滯留者對美國造成的危險，「我們不要這些人」，並認為，本世紀以來爆發許多恐怖攻擊，都是出於簽證逾期滯留者之手；川普說，他不會讓歐洲發生的事情發生在美國身上。

川普說，美國不會讓想要傷害美國的外國人入境美國。

移民 川普

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