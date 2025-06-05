馬斯克再批大而美法案 白宮反駁恐致赤字飆升預測

白宮今天猛烈抨擊一項預測，因這項預測指美國總統川普政策的巨大法案可能會讓赤字飆升，與此同時，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）再次表達對川普計畫的不滿。

法新社報導，無黨派的國會預算處（CongressionalBudget Office）表示，川普所稱的「大而美法案」，作為國內政策的核心，預估到了2034年將會讓美國赤字增加2.4兆美元（約新台幣72兆元）。

強硬派的白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）在社群媒體上抨擊這個獨立監察機構為「左派」，這番言論與政府一貫攻擊對手的作法如出一轍。

白宮管理及預算局（Office of Management andBudget）局長伏特（Russ Vought）表示：「我們對這項法案的進展非常滿意。」白宮管理及預算局為川普的法案進行預算核算。

他與記者通話表示，國會預算處的預測「與實際情況不符」。

然而，這項法案可能決定川普第2任期走向，也關係到共和黨在2026年期中選舉的成敗，在美國國會正面臨嚴峻挑戰。

這項計畫旨在延長川普2017年第1個任期的減稅措施，而資金來源將是透過舉債與削減對最貧困美國人民的社會福利。

馬斯克因與川普政府關係日益緊張，上週辭去政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）首長職務，今天再次發表批評言論。

馬斯克在社群平台X上發文寫道：「終結這項法案！（KILL the BILL）。」他語帶雙關，玩了電影「追殺比爾」（Kill Bill）的諧音梗，並配上這部電影女主角鄔瑪舒曼（Uma Thurman）的圖片。

馬斯克昨天稱此案為「令人作嘔的可憎之物」。

這項法案上週已在眾議院通過，但目前在參議院面臨重重阻礙。

在談判進入關鍵階段之際，一群美國參議員今天造訪白宮，川普敦促參議院在7月4日前對此案進行表決。