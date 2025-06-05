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川普與習近平直接通話還卡在撥號階段！CNN分析癥結

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普和習近平直接溝通貿易爭端的通話若落空，癥結可能是兩人談判風格不同。圖為川習2019年在G20峰會上見面。美聯社
川普和習近平直接溝通貿易爭端的通話若落空，癥結可能是兩人談判風格不同。圖為川習2019年在G20峰會上見面。美聯社

幾個月來，美國總統川普一直暗示，他與中國國家主席習近平的私交將是解開兩國貿易爭端的關鍵。然而在美方官員頻頻放話「兩人熱線最快可能周四登場」之際，北京方面對此卻始終保持令人玩味的沉默。外界懷疑，這通電話可能落空。

中國駐華盛頓大使館的一位發言人被問及即將進行的通話時表示：「我恐怕我們現在無法對此置評。」

美國有線電視新聞網（CNN）分析，美中對這通電話的表述，或者是不表述，凸顯兩邊存在鴻溝，但又有一個共通點，那就是他們似乎都認為通話隨時可能泡湯，此事癥結不僅僅是關稅、關鍵礦產、噴射引擎零件或電腦晶片的爭端，更重要的是川習兩人截然不同的風格。

川普渴望直接與對手討價還價，但這與中國大陸官員在全球談判所採取的方式完全相悖。

知情人士說，川普的不可預測性，以及讓外國領導人陷入尷尬境地的過往紀錄，例如他在橢圓形辦公室突襲烏克蘭總統澤倫斯基和南非總統瑪佛沙，令中國大陸官員深感警惕，因此延遲通話。

根據前川普政府和拜登政府的官員，與習近平開會和通話都經過編排，幾乎不留任何機會給偶發意外。各式各樣的細節，包括時間、翻譯、桌上插花的種類，雙方工作人員都會在事前精細討論過。而習近平的發言通常是讀出已準備好的講稿。

這使得川普想伺機出奇制勝，深入探討未曾事先達成共識的具體問題，變得不可能。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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