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川普又有大動作！全面禁止12國人入境美國 7國受部分限制
美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名知情人士報導，美國總統川普4日晚間簽署公告，以安全考量為由，宣布對12個國家實施入境禁令，同時對7個國家祭出入境限制。
CNN稱，以下12國公民將被禁止入境美國：阿富汗、緬甸、查德、剛果、赤道幾內亞、厄立垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門。
以下7國將面臨部分入境限制，包括蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉。
CNN報導指出，該公告對於合法的永久居民、已持有簽證者、特定簽證類別以及符合美國國家利益的入境者，設有例外條款。
一名白宮官員表示，川普原先就在考慮實施該禁令，因6月1日科羅拉多發生反猶太主義攻擊事件，川普決定加速簽署公告的時程。
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