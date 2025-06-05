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川普馬斯克撕破臉導火線曝！世上最權勢2人決裂 官員警告「總統記仇」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
近日馬斯克（左）發文痛批共和黨「大又美」稅改法案，令川普（右）失去耐心，也讓白宮措手不及。法新社
近日馬斯克（左）發文痛批共和黨「大又美」稅改法案，令川普（右）失去耐心，也讓白宮措手不及。法新社

華爾街日報報導，近日馬斯克發文痛批共和黨「大又美」稅改法案，令川普失去耐心，也讓白宮措手不及。知情人士透露，馬斯克之所以公開和白宮撕破臉，導火線是其力薦的美國國家航空暨太空總署（NASA）署長人選遭撤換，這項決定激怒馬斯克，造成世上最有影響力的兩個人──美國總統與世界首富的關係出現裂痕。

馬斯克3日連續發文痛批川普的「大又美」法案是「令人作嘔的惡法」。

一名白宮資深官員表示，川普對馬斯克痛批其代表性法案感到不悅，並形容川普不明白為何馬斯克與政府密切合作四個月後突然加大批評。該官員描述，川普的高層顧問對馬斯克的最新一波攻擊措手不及。

根據知情人士，川普與馬斯克本就不穩定的聯盟關係，也因白宮最近撤回提名馬斯克舉薦的艾薩克曼（Jared Isaacman）出任NASA署長而變得緊張。

一名知情人士透露，這項決定激怒馬斯克。馬斯克在上周末向身邊人士抱怨，去年幫川普競選捐贈數億美元，結果眼看艾薩克曼的人事案被撤回。

熟悉馬斯克想法的人士表示，NASA署長換人做的挫敗感導致馬斯克傾向更強烈批評這項稅改法案。馬斯克尚未立即回覆置評。

知情人士表示，部分政府官員鼓勵國會議員發文感謝馬斯克為政府服務的正面貼文，以此避免未來發生更多衝突。

知情人士指出，馬斯克對大又美法案早就有所不滿，尤其關切當中撤銷電動車稅收抵免的條款。

被問及川普和馬斯克是否可能恢復強韌的關係，一名白宮官員表示，現在下定論言之過早。這名官員說，川普或許會原諒馬斯克，但不會忘記這類冒犯。

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