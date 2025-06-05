馬斯克怒嗆川普稅改法案會讓美國變債奴 籲「殺了它」

全球首富馬斯克馬斯克周三在自家社群平台X上火力全開，反對美國總統川普力推的「大而美」稅改法案，聲稱這會害美國變「債務奴隸」，並敦促國會議員「殺了這法案！」（KILL the BILL）

他呼籲美國民眾打電話施壓議員：「讓美國破產絕不行！」

馬斯克在另一篇貼文中建議：「應該重擬一份不會大幅增加財政赤字，還將債限提高5兆美元的開支法案。」

馬斯克的猛烈炮火始於周二，當時他將川普「大而美」的法案痛斥為「令人作嘔的可憎之物」，還威脅要罷免支持該法案的議員。此後，他狂發超過20篇貼文，或者直接砲轟法案，或者評論相關問題，例如美國債務規模等。

這場連珠砲的攻擊發生在馬斯克離開川普政府數日後。他先前領導「政府效率部」（DOGE），負責精簡政府規模。

雖然馬斯克反對該法案的立場明確，但匿名官員周三稍晚透露，他直接開撕還是讓白宮措手不及。該官員說，川普對馬斯克更多的是失望而非惱怒，並補充表示，川普仍堅持該法案，推動其通過。

川普與馬斯克是否曾經試圖聯繫對方，以解決分歧，目前情況不明。

一位白宮官員被問及川普和馬斯克還能否繼續保持良好關係時表示，現在下結論還為時過早。他說，川普可以寬容，但不會忘記這種蔑視。

根據知情人士，馬斯克之所以公開反對該法案，部分原因是該法案削減了有助於特斯拉的電動車稅務抵免。馬斯克已表態將重新專注於電動車和火箭業務。

也有傳言說，川普最近撤回讓馬斯克力挺的好友艾薩克曼（Jared Isaacman）擔任太空總署（NASA）署長的提名，這也使得世界兩大權勢人物之間的關係變得緊張。

美國眾院上月剛通過川普的稅改法案 ，參院即將做出修改，修改後的法案需要再次獲得眾議院批准，才能在川普自行設定的7月4日截止日前送到他的辦公桌上。

這項法案號稱會在未來十年內削減超過1.2兆美元的支出，川普政府官員稱讚這是邁向財政責任的歷史性一步。但根據國會預算辦公室周三發布的最新估計 ，相較於不採取任何措施，這項法案將導致十年內預算赤字增加2.4兆美元。