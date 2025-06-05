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油價跌約1% 傳沙國有意繼續增產 金價收高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際原油價格周三（4日）下跌，因有消息傳出沙烏地阿拉伯希望進一步大幅增產；黃金上漲，因為美國經濟數據疲弱強化市場對聯準會降息的預期。

油價下跌約1%

布蘭特原油8月期貨4日收盤下跌77美分，跌幅1.17%，至每桶64.86美元；紐約西德州中級原油（WTI）7月期貨下跌56美分，跌幅0.88%，收於每桶62.85美元，盤中一度下跌接近2%。

彭博資訊稍早報導，石油輸出國組織（OPEC）主要領導國沙烏地阿拉伯對進一步大幅增產以爭奪市場占有率持開放態度。知情人士透露，沙烏地希望OPEC+在8月、甚至9月至少增加41.1萬桶的日產量，並且希望趁著夏季需求高峰盡快增產。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin表示，儘管市場做出了下意識的反應，但實際上OPEC+早已傳達其意圖；她補充說，「不過，這還是顯示OPEC目前的產量路徑可能會持續下去」。

美國經濟數據疲弱推動黃金上漲

現貨金價4日收盤上漲0.58%，報每英兩3372.72美元，盤中一度躍升至接近每英兩3,385美元，比4月創下的歷史高點僅相差115美元。

美國服務業活動收縮，以及招聘放緩，都增強了投資者對貨幣政策寬鬆的預期，而利率下降通常有利於黃金價格。

與此同時，美國與中國和歐盟的關係繼續惡化，刺激了避險需求；美國將鋼鋁關稅上調一倍至50%，川普還在深夜發文說，中國國家主席習近平非常強硬、很難做交易。

白銀和鈀金下跌，鉑金上漲。

黃金 美國 OPEC

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