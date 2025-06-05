再批川普「又大又美」法案 馬斯克砲轟：令人作嘔

政治新聞網POLITICO報導，科技大亨馬斯克三日發文痛批美國總統川普的「又大又美」減稅支出法案是「令人作嘔的惡法」，這是馬斯克與川普最嚴重的分歧，恐將摧毀兩人的關係，助長共和黨內財政保守派的批評聲音。

馬斯克在Ｘ發文表示：「對不起，我真的再也受不了了。這份龐大、離譜、充滿肥肉的國會支出法案，簡直是一項令人作嘔的惡法。那些投下贊成票的人真是可恥：你們心知肚明自己做錯了。」

馬斯克隨後再發文稱，「國會正在讓美國破產」；另一則貼文又寫下，「明年十一月，我們要讓所有背叛美國人民的政客下台。」這並非馬斯克首次對川普的大又美法案發表評論。

對於馬斯克的批評，白宮新聞秘書李維特回應表示：「總統早就知道馬斯克對這項法案的立場，但這不會改變總統的看法。這是一項偉大、美麗的法案，總統會堅持到底。」

路透報導指出，「大而美」法案旨在延長二○一七年的減稅措施、增加軍事和邊境安全支出、擴大州和地方的稅收減免，同時刪減社會安全資金。ＣＮＢＣ報導指出，根據國會預算辦公室評估，該法案在未來十年內將使聯邦赤字增加三點八兆美元。

金融時報報導，馬斯克激烈的發言正值參議院推動大又美法案的關鍵時刻。這項法案五月在眾議院驚險通過，仍需獲得參議院批准才能成立法案。川普已經訂下七月四日最後通過期限。

參議院軍委會三日公布該法案國防預算條文，要求撥款一二○億美元（約台幣三六○○億元）用於「太平洋嚇阻計畫」，內含擴大軍事演習、提升印太部隊戰備實力，並強化台灣防衛能力。

國防預算涉及多個面向，從造艦與海事工業基礎到美國總統川普力推的「金穹」飛彈防禦計畫都包，整體將在未來十年內增加逾一五六○億美元國防支出。