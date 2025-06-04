白宮又槓上媒體？批評加薩報導偏頗 BBC：支持自家新聞內容

針對巴勒斯坦人在加薩援助中心附近遭到槍擊致死一事，白宮指責英國廣播公司（BBC）相信哈瑪斯說法。BBC今天則為自家報導內容進行辯護。

法新社報導，加薩走廊（Gaza Strip）民防機構指出，以色列1日在這個美國支持的援助中心附近至少槍殺31人。

但是以色列軍方否認以軍在這個中心和周圍地區對平民開火，以方和該中心管理人都指控巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）散布不實謠言。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）昨天回答提問時表示，BBC不得不「更正並且撤下」對這起事件的報導內容。

她說：「美國政府知悉那些報導內容，我們目前正在調查其真實性，因為，令人遺憾地，不像一些媒體中人，我們不相信哈瑪斯說法全部為真。」

「不像BBC多次以顯著標題進行報導，我們想要調查他們說的。」

不過BBC表示白宮說法不正確，強調BBC沒有撤下報導。

BBC在聲明中表示：「所謂BBC審查畫面之後撤下報導的說法完全錯誤。我們沒有撤下任何報導，我們支持自家新聞內容。」