美ADP就業報告慘 川普再怒轟鮑爾「太遲了」：必須立刻降息
有「小非農」之稱的美國ADP就業報告，5月民間就業人數寫兩年多來最低水準，引發美國總統川普在社群媒體暴氣發文，再度要求美國聯準會（Fed）主席鮑爾盡速降息。
川普4日在自家社群平台Truth Social上發文表示：「ADP數據出爐了!!!『太遲了』鮑爾必須立刻降息。他太讓人不可置信!!!歐洲都已經降息了九次!」
ADP研究所4日稍早報告顯示，5月美國民間部門就業人數僅增加3.7萬人，遠低於道瓊預測的11萬人，為2023年3月來最低單月增幅。
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