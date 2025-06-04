大陸擾亂全球！傳川普擬訴諸緊急權力 鬆綁關鍵礦產法律要求
根據路透社看到的文件，美國總統川普預備動用緊急權力，大幅削減與美國關鍵礦產及武器生產相關的法律要求，包括部分計畫須經國會批准撥款。
川普（Donald Trump）的行動將適用國防生產法（Defense Production Act），該法在國家安全緊急狀態期間賦予總統廣泛的緊急權力，控制國內產業及資源。
這是白宮試圖重塑中國主導的關鍵礦產產業所採取的最新行動，中國是美國主要經濟競爭對手。中國利用自身影響力回應川普貿易戰，並在最近停止關鍵礦產出口，擾亂全球供應鏈。
美國政府網站顯示，這份文件預計今天稍晚在聯邦公報（Federal Register）公布。
川普3月援引這項韓戰時期的法律，幫助提振用於製造消費品、電腦晶片、機器人和先進武器的關鍵礦物國內產量。
這項法律對總統權力設有一些限制，例如要求白宮必須就超過5000萬美元的計畫尋求國會批准，並強制計畫於1年內完成。
根據路透社昨天看到的文件，總統在緊急情況下可取消這些法律要求，而川普預計訴諸這項權力。
白宮方面沒有立即回應置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言