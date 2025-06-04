美國傳攻擊猶太人事件 基督教領袖譴責

「反猶主義在美國不該有容身之地！」上週日科羅拉多州博爾德(Boulder)發生一起針對猶太人的恐怖攻擊事件後，數名基督教領袖紛紛表達對猶太社群的聲援。該事件由一名非法移民犯下，造成多人受傷，這是不到兩週內美國境內發生的第二起針對猶太人的攻擊。

行兇者來自埃及

據《基督教郵報》報導，德州聖安東尼奧「基石教會」牧師約翰・哈吉週一早上在社群平台X發文，對這起悲劇發表看法。哈吉特別提到，受害者中有一人是大屠殺倖存者。

聯邦調查局已將此事件定調為「針對性的攻擊」。行兇者索里曼來自埃及，是非法移民，據報在發動攻擊前曾高喊「解放巴勒斯坦」、「終結猶太復國主義者」以及「他們是殺人兇手」等口號。

此次在博爾德發生的恐怖攻擊，距離另一件發生在美國首都華盛頓特區、針對以色列大使館員工的攻擊事件僅不到兩週。當時一對在以色列大使館工作的夫婦，在出席美國猶太人委員會(American Jewish Committee)舉辦的活動後遭槍擊身亡，攻擊者同樣曾大喊「解放巴勒斯坦！」

教會同表哀悼

「全美西班牙裔基督徒領袖會議」塞繆爾・羅德里格斯牧師也在週一早上發表聲明，對此事件表達哀悼。他表示，「我們因為在博爾德遭受可怕攻擊的受害者、家人以及整個猶太社群心碎了。反猶主義在美國乃至任何地方都不該有立足之地。」

羅德里格斯並堅持必須對抗「這個極大的邪惡」，直到「我們的猶太兄弟姐妹能夠毫無畏懼地走在街頭」，他強調表示，「我們會持續與猶太社群站在一起，不能在無辜者受苦時還保持沉默。」

嫌犯2022年入境美國

據《哥倫比亞廣播公司》報導，事後索里曼已被控多項重罪，包括謀殺未遂與涉嫌違反仇恨罪。國土安全部則表示，他在2022年以非移民簽證入境加州，簽證在2023年2月已到期，之後他申請了庇護。



科羅拉多大學博爾德分校(University of Colorado Boulder)的拉比威廉姆表示，其中一名88歲的猶太人受害者是從歐洲逃出納粹大屠殺的難民，他形容她是個「非常有愛心的人」。另一名受害者則是科羅拉多大學的教授。

【更多精采內容，詳見 】