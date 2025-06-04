不怕犯忌？海軍補給艦以同志權益象徵命名 美防長下令要改

美國軍事新聞網站Military.com引述文件和消息來源報導，國防部長赫塞斯已下令美國海軍採取罕見措施，將一艘以同志權益象徵命名的軍艦重新命名。

根據記者查閱的海軍部長辦公室備忘錄，海軍已擬定計畫，推動重新命名「哈維．米爾克號」油料補給艦（USNS Harvey Milk）；海軍艦艇的命名權由海軍部長掌握。

備忘錄指出，此次更名旨在呼應總統與國防部長的目標，以及海軍部長重塑戰士文化的優先事項，消息原定於13日對外公布。一位國防官員證實，海軍正準備取消該艦名稱，但此舉是海軍部長費蘭（John Phelan）依赫塞斯指示執行。該官員還透露，選在「同志驕傲月」（Pride Month）期間公布此事是刻意安排。

「米爾克號」屬於約翰．路易斯級（John Lewis class）油料補給艦，另一位官員向路透表示，若其他同級艦也被重新命名，並不令人意外，因為路易斯級的命名原則原本就是為了向傑出的民權與人權領袖致敬。

米爾克於1951年服役於美國海軍，韓戰期間擔任潛水官，1970年代成為美國歷史上首批公開出櫃的民選官員之一，因而成為同志民權運動象徵，卻在擔任舊金山監事會成員期間遭刺殺身亡。

「米爾克號」的新艦名尚未公布，但備忘錄顯示，赫塞斯和費蘭正計劃在服役時間最長的海軍現役艦艇「憲法號」（USS Constitution）上宣布新名。

聯邦眾議院前議長、選區涵蓋舊金山大部分地區的裴洛西眾議員（Nancy Pelosi）發表聲明，稱重新命名該船的決定是「放棄了一項美國基本價值：尊重那些為建設更美好國家而努力者的貢獻。」

根據CBS新聞的報導，海軍還在考慮重新命名其他「約翰．路易斯級」油料補給艦。但Military.com指出，雖然海軍艦艇在建造完成、舉行命名儀式並正式下水後會被新命名的情況極為罕見，但這些情況屬於例外。整體而言，海軍傳統將重新命名艦艇視為禁忌。