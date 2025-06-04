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從反對丈夫從政到南韓第一夫人 對李在明第一印象是顯老

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓新總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。美聯社
南韓新總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。美聯社

「我希望盡可能避免曝光。」這是韓國新當選總統李在明的妻子金惠京（김혜경，58歲）在第21屆總統選舉期間對共同民主黨相關人士的頻繁叮囑。金惠京以低調的幕後支持，協助李在明贏得大選，成功避免爭議，與前第一夫人金建希（김건희）的高調形象形成鮮明對比。隨著李在明於6月4日正式就職，金惠京作為第一夫人的未來角色備受矚目，她表示希望成為「讓受苦與被邊緣化的國民能傾訴心聲的溫暖第一夫人」。

●低調輔選 避免「金建希式爭議」

中央日報刊出她的人物特寫。金惠京在選舉期間採取「低調助選」策略，刻意避免公開露面，以免重蹈金建希因涉嫌德意志汽車股價操縱案引發爭議的覆轍。一位競選團隊成員透露：「從初選到選戰結束，金惠京的首要原則是不與李在明一同公開活動。」她選擇私下聯繫選民，謹慎致電各領域人士，懇請「支持我丈夫」。這位成員補充：「她的熱情絲毫不遜於李在明。」李在明本人在6月2日曾表示：「我妻子主要在地方奔走，我們近一個月沒見面。」這凸顯了金惠京在選戰中的獨立貢獻。

金惠京的低調策略有效規避了負面輿論。過去，她因涉嫌挪用京畿道公款（法人卡）及違反《公職選舉法》而受審，特別是在2024年及2025年初的二審中，這些案件曾引發廣泛關注。例如，X平台用戶@LOLOS8678於2025年5月12日發帖稱：「金惠京在二審中被法官針對特定問題質詢，顯示案件的敏感性。」然而，金惠京最終未被判有罪，這為李在明的選戰掃清障礙。韓國《洞察新聞》（@insight_co_kr）在X平台上評論：「金惠京刻意避開公開場合，成功避免了金建希式的爭議。」

●初見嫌李在明「外貌顯老」 6本日記打動芳心

金惠京於1966年10月出生於首爾，是家中兩男一女的長女，成長於中產階級家庭。她畢業於淑明女子大學鋼琴系，曾任鋼琴講師。1990年，透過家人介紹，她結識了當時執業第二年的律師李在明。金惠京在2017年接受《中央日報》採訪時坦言，對李在明的第一印象並不佳：「外貌不怎麼出眾，看起來顯老。」在第四次約會時，李在明向她求婚，但她未立即答應。

改變金惠京心意的是李在明交給她的六本日記，記錄了他十年的生活點滴，展現了其溫暖與真誠。她於七個月後答應結婚，兩人在城南一處公寓建立新居。由於李在明選擇人權律師的道路，新婚生活並不富裕。金惠京的婆婆曾送她一柄杓子作為禮物，說：「這是我唯一能給你的。」金惠京至今珍藏這柄杓子，視為家庭的象徵。兩人育有兩子，長子李東鎬（33歲）和次子李潤鎬（32歲）。

●最初反對丈夫從政 後成為政治夥伴

金惠京最初強烈反對李在明從政。2006年，當李在明決定競選城南市長時，她甚至說：「簽了離婚協議再出去！」然而，隨著李在明在政壇的發展，金惠京逐漸成為他的「政治夥伴」，為女性、身心障礙人士及宗教界等群體傳達民意。她在三年前接受《中央日報》採訪時表示，李在明的最大優勢是「危機中更冷靜」，能「清楚區分事情的優先順序」，無論是家庭還是政治挑戰，他總能沉著應對。

金惠京的角色並非毫無爭議。2021年8月，李在明當時作為京畿道知事宣布參加民主黨初選後，金惠京與前現任國會議員配偶在首爾一家餐廳聚會，餐費由京畿道法人卡支付，引發檢方調查。2025年12月，金惠京在二審中被判罰款150萬韓元（約新台幣3.7萬元）。儘管如此，她以低調姿態度過選戰，避免爭議影響李在明的勝選。

●如何輔助丈夫受矚目 「想成為溫暖的第一夫人」 

作為第一夫人，金惠京的未來角色備受關注。李在明在競選中承諾，就職後將立即任命特別監察官，監督總統配偶及親屬的行為，以杜絕不當行為。民主黨高層人士表示：「以前政府的教訓為鑑，金惠京的公開活動將被最小化。」然而，長期觀察金惠京的幕僚認為：「她有時比李在明更堅定，決斷力強，未來可能積極參與社會活動。」

金惠京在選前接受《中央日報》採訪時表示：「我想成為一位溫暖的第一夫人，讓身處困境或被邊緣化的國民能敞開心扉傾訴。」這一願景與李在明的「國民幸福時代」執政理念相呼應，顯示她可能在民生與社會關懷領域發揮影響力。

金惠京以低調助選的策略，協助李在明贏得總統大選，成功塑造了與前第一夫人不同的形象。從反對丈夫從政到成為政治夥伴，她的轉變展現了堅韌與智慧。在李在明承諾調查前總統尹錫悅、優先恢復民生的背景下，金惠京作為第一夫人的角色將如何展開，將是韓國政壇與民眾關注的焦點。

第一夫人 李在明 丈夫

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