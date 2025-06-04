全民幫忙分攤電費？資料中心熱潮讓美國電網成本飆高

美國資料中心快速發展，導致大型美國電網成本增加94億美元，從伊利諾州到華盛頓特區的消費者將從本月起將看到這些費用反映在他們的電費帳單中。

根據電網獨立市場監督機構Monitoring Analytics周二（3日）發表的報告，在涵蓋從伊利諾州至華盛頓特區的PJM互聯容量市場，整體成本上升180%，而且導致高電價，原因是資料中心能源需求增加，導致供需吃緊。

PJM的觀測單位在分析中指出，一些全世界最有錢的科技公司帶動資料中心熱潮，卻讓一般家庭和企業幫忙分攤費用。

Monitoring Analytics在報告中表示：「當前的市場狀況並非源於自然的用電增加。目前容量市場的狀況幾乎完全是由資料中心的大規模新增用電需求造成，無論是實際歷史數據還是預測需求。」

根據分析，美國東部電網採購電力供應的成本已飆升至創紀錄的147億美元，而且如果排除資料中心現有與預測的需求，這些成本原本僅約50億美元。成本上升最大的地區是維吉尼亞州與馬里蘭州。這些電力是在拍賣中取得的，其成本將從本月起生效，為期一年。

PJM沒有回應媒體置評請求。

資料中心熱潮正把對電網的電力需求推高至20年來空前水準。PJM表示，未來15年，夏季高峰電力消耗可能會上升70 GW（GW為10億瓦），達到220 GW。這比2006年創下的165.6 GW 歷史高峰超過32%，而且已超過當前的183 GW總發電容量。

這份市場觀測報告可能使外界加強檢視由聯邦能源管理委員會（FERC）本周三起召開的技術會議。該會議將討論從20多年前推動電力市場自由化以來，這種市場機制是否仍能激勵快速投資、採用再生能源，同時確保全民用電的價格合理且供應穩定。

Google全球能源市場發展與政策主管喬治（Brian George）在一場座談中表示：「我們一直受惠於一套過度建設的電力系統，但現在，我們正對系統造成重大成本負擔。」