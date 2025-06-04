魯比歐：美國外交政策應以國家利益至上

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）3日表示，美國之所以能夠在二戰打贏日本，是因為美國有更強大的工業生產能力，但美國長年放棄了這項能力，已經危害到國家安全；魯比歐也表示，美國的外交政策應該以國家利益至上。

魯比歐3日出席美國保守派智庫「美國指南針」（American Compass）的五周年慶典，並發表談話。

魯比歐表示，美國在冷戰之後相信世界將失去邊界，堅信產品在哪裡製造並不重要，重要的是在最有效率的地方製造，就算國家的生產力移動到其他國家也沒關係，反倒讓美國勞工可以升級，獲得更高的薪資。

然而，魯比歐認為，事實證明這一點也不真實，反而讓美國放棄了國家生產力、奪走美國生產製造的能力，因此傷害到國家的經濟，也搶走人民的工作；魯比歐說，很多家庭在特定產業工作，卻突然失業，因為該產業已經移動到其他更便宜的地方生產。

魯比歐也認為，生產製造的能力等同國家安全，指這也是美國之所以能在二戰打敗日本的原因，所以美國不再關注生產製造，不但影響到國內社會、經濟，也衝擊到美國在世界上的位置。

魯比歐說，稀土礦物現在非常重要，卻被中國壟斷市場，指各國很難與中國競爭，因為中國可以在短期內不在乎收益，只在乎稱霸市場、成為世界唯一的供應者，到時就可以任意為世界定價。

魯比歐說，這並非自由經濟分工的結果，而是美國放棄了，美國現在的工業生產力深深地仰賴包括中國在內的數名潛在對手國家。

魯比歐說，美國總統川普現在正在重新定位，認為在追逐地緣政治的同時，要考量到國家安全的基礎是必須讓人民吃飽、必須有能力製造經濟需要的產品，好讓國家正常運作和自我防衛。

魯比歐認為，美國必須思考如何擴大國內生產製造，或者分配全球供應鏈上對美國有利的位置，才不會在潛在衝突爆發時，被拿來作為對付美國的籌碼。

魯比歐也說，美國過去的外交政策都是以國際秩序和全球的成長繁榮為重，抽離美國的國家利益；魯比歐認為，美國的國家利益必須是外交政策的核心，必須以國家利益至上。