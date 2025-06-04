洛杉磯夜店逮36人非法居留 經查證全是中國人
美國執法單位4天前突襲洛杉磯地下夜店，逮捕36名非法居留人士，最初對外宣布有中國人和台灣人，但經調查之後發現，36人國籍都是中國。
美國移民暨海關執法局（ICE）其下的國土安全調查處（HSI）和行動處（ERO）於5月30日凌晨在洛杉磯一家地下夜店執法，逮捕36名非法居留人士。
該單位在社群貼文指稱，這36人有中國人和台灣人，因非法居留美國被捕。洛杉磯當地媒體也根據這則社群貼文報導，指出地下夜店被逮捕人當中有台灣人和中國人。
駐洛杉磯辦事處今天向中央社記者表示，辦事處向美國移民暨海關執法局的國土安全調查處查證，對方回應，這36人全數都是中國籍。
社群貼文的影片先是顯示，執法人員在現場的夜間畫面，接著剪接到白天畫面，顯示一大群涉嫌非法居留的人坐在人行道上，然後被帶上一輛白色廂型車。
國土安全調查處的社群貼文會提到其中有台灣人，辦事處表示，有可能是嫌犯當中的中國籍人士謊稱自己來自台灣。
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