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大而美法案國防預算 3600億強化印太嚇阻、台防衛力

中央社／ 華盛頓3日專電
聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾。 歐新社
聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾。 歐新社

美國參議院軍委會今天公布「一項大而美法案」的國防預算條文，要求撥款120億美元（約新台幣3600億元）用於「太平洋嚇阻計畫」，內含擴大軍事演習、提升印太部隊戰備實力，並強化台灣防衛能力。

聯邦參議院軍事委員會（Senate Armed ServicesCommittee）共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）下午發布新聞稿表示，「一項大而美法案」（One Big,Beautiful Bill Act）國防部分的立法條文由參、眾兩院的軍委會、白宮及國防部緊密合作起草，聚焦現代化美國軍隊、強化邊境安全及提升國家安全等。

國防預算涉及多個面向，從造艦與海事工業基礎到美國總統川普力推的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦計畫都包，整體將在未來十年內增加1560多億美元的國防支出。

在「印太嚇阻」項下，法案要求撥款120億美元擴大軍事演習並提升印太部隊的戰備狀態、取得保衛西太平洋部隊及進行軍事行動所需的能力及基礎設施，並強化台灣防衛能力。

韋克爾4月透露，這項先前未曾公開細節的措施，目的在因應美軍當前最迫切的需求。

他表示，內容聚焦於強化造艦、飛彈防禦與太空感測等關鍵領域，並加強美軍部署，尤其是在印度太平洋地區，作為防範衝突的廣泛戰略一環。

韋克爾說：「特別是在印太地區展現軍事實力，將讓中國不敢輕易打破現狀，而現狀帶來了全球繁榮，造福過去未曾受益的人。這是防止戰爭的計畫之一。」

眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）今天則透過聲明表示，參眾兩院軍委會承諾將落實總統川普的「以實力促和平」國防方針，進行世代性的軍事投資。

羅傑斯說，他與韋克爾密切合作，找出現代化美軍的最佳方式、重建國防產業基礎，並打造一支隨時待命、具備實力及殺傷力的戰鬥力量。

「一項大而美法案」已在眾議院通過，目前送往參議院審議，法案提供大規模減稅與開支刪減，是川普政策的核心。

美國 國防部 印太

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