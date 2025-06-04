哈佛畢業致詞兩面不討好 陸生蔣雨融自認坦蕩：諸君請從絕處讀俠氣

中國大陸留學生蔣雨融日前在哈佛大學畢業典禮致詞一夕爆紅，但她本人被扒出靠關係「走後門」，在中國網路上引起巨大爭議，加上其畢業致詞內容被認為有「中國色彩」，讓蔣雨融在爆紅後，陷入中美兩邊都不討好的窘境。蔣雨融昨(3)日在微博連發3文回擊，表示自己一步步走來的路坦坦蕩蕩，隨便他們去扒，她也不會關閉評論，但希望「諸君能從絕處讀俠氣」。

蔣雨融提到，在爆紅後因為被起底受到攻擊，雖在微博公開留言區被瘋狂開罵，但更多私訊裡的全是無限的鼓勵和支援，因為很多人說怕被網暴不敢公開評論，但依然願意發這樣的私訊，讓她相當感動。

蔣雨融談及自己的畢業致詞受到攻擊，是因為理想不再被視為希望，而被視為挑釁、激怒現實；理想主義者還被視為裝腔作勢、精緻利己、權力的傳聲筒，被懷疑為另一種權貴的偽裝。

面對爭議，蔣雨融自信自己一步步走來的路都坦坦蕩蕩，隨便網友去扒。原先很多朋友都勸她算了別去回應，但她偏要和這些人對峙。她認為，有對峙才會有討論，才會有更多的人看到。而自證不是為了證明給那些無法被說服的人，因為他們總是能找到新的髒水再潑過來；自證是給更多沉默的人、還沒被現實磨平的人、心裡還有火焰的人。讓他們看到，即使世道洶洶，也依然有人願意去堅守一些在這個時代已經凋零得不行的理想主義。

蔣雨融說：「九州生氣恃風雷，萬馬齊喑究可哀。那就自己入這個局，把自己剝光了扔給你們來扒，來做一道劃破長空的利劍和閃電，即使只有短暫的一道瞬間，至少還有短暫的一道瞬間」。強調自己不會關閉評論區，但希望「諸君能從絕處讀俠氣」。

蔣雨融昨日稍早還針對自己去(2024)年在蒙古總理辦公室的實習經歷做出澄清，表示哈佛MPA/ID（公共管理-國際發展方向）學生，在夏天的實習需要去一個發展中國家，參與當地經濟發展建設，而該實習機會是由專案的一位校友分享，她也是按照流程提交申請，最後和另兩名印尼以及美籍韓裔同學一同前往蒙古，她的哈佛畢業論文，也是依據這段實習工作經歷所搜集到的資料完成。

蔣雨融並回應自己持的是中國護照，沒有海外任何國家的綠卡或身分。於2020年暑假在瑞信一直實習到9月開學，疫情期間都是遠端。開學後，9到11月離職，但在同一組群遠端會偶爾回答問題，這當中並沒有領取任何工資，直到2020年12月畢業才全職入職瑞信。對於工作被質疑造假，她則表示懶得回應第三次了。