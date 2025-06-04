馬斯克連續砲轟川普法案！痛批「令人作嘔的惡法」 白宮回應了

政治新聞網POLITICO報導，世界首富馬斯克3日連續發文痛批美國總統川普的「大又美」支出法案是「令人作嘔的惡法」，此舉標誌馬斯克與川普最嚴重的分歧，恐將摧毀兩人的關係，並且助長共和黨內財政保守派的批評聲音。

馬斯克在X發文表示：「對不起，但我真的再也受不了了。這份龐大、離譜、充滿肥肉的國會支出法案，簡直是一項令人作嘔的惡法。」他說，「那些投下贊成票的人真是可恥：你們心知肚明，自己做了錯事。」

馬斯克隨後再發文稱，「國會正在讓美國破產」；另一則貼文又寫下，「明年11月，我們要讓所有背叛美國人民的政客下台。」這並非馬斯克首次對川普的大又美法案發表評論。

對於馬斯克的批評，白宮新聞秘書李維特回應表示：「總統早就知道馬斯克對這項法案的立場，但這不會改變總統的看法。這是一項偉大、美麗的法案，總統會堅持到底。」

路透報導指出，「大而美」法案旨在延長2017年的減稅措施、增加軍事和邊境安全支出、擴大州和地方的稅收減免，同時刪減社會安全資金。CNBC報導指出，根據國會預算辦公室評估，該法案在未來10年內將使聯邦赤字增加3.8兆美元。

金融時報報導，馬斯克激烈的發言正值參議院推動大又美法案的關鍵時刻。這項法案5月在眾議院驚險通過，仍需獲得參議院批准才能成立法案。川普已經訂下7月4日最後通過期限。

在馬斯克發文前幾小時，川普才點名批評反對該法案的共和黨參議員保羅（Rand Paul）。除了保羅，共和黨內其他財政保守派議員，包括強生（Ron Johnson）和李伊（Mike Lee），均呼籲進一步刪減政府支出。

目前共和黨在參院以53對47占多數，若要讓法案通過，最多只能失去3位黨內議員支持。