川普將出席北約峰會 盟國國防預算將是討論焦點

白宮今天證實，美國總統川普（Donald Trump）將出席月底在荷蘭舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會。屆時，川普對北約成員國提高國防預算的要求，預計將成議程焦點之一。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在記者會上回應媒體提問時表示：「我可以證實，他（川普）將會出席北約峰會。」

這將是川普1月底重返白宮後，首度出席北約峰會。法新社報導，屆時，川普對北約成員國提高國防預算的要求，預計將成為議程焦點之一。

川普政府已多次提出北約盟國國防預算占國內生產毛額（GDP）的比重應從目前2%升至5%。路透社先前報導，川普在2017年到2021年的首任任期後期削減對北約的防衛經費，且經常抱怨美國負擔過重。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前也在福斯新聞（Fox News）「漢尼提」（Hannity）節目中表示，北約將於6月舉行峰會，「屆時幾乎所有NATO成員國的國防支出將占GDP 2%或更高，但更重要的是，許多成員國將超過4%，且所有成員國將同意在未來10年達到5%的目標」。

此外，俄烏戰爭預計將是峰會另一個討論焦點。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2日表示，烏克蘭已獲邀參加北約峰會。

2025年北約峰會將於6月24日至26日在荷蘭海牙（The Hague）舉行。