美中AI競賽 美眾議員：美國應轉守為攻、爭取人才

美國聯邦眾議院議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）3日呼籲，美國與中國在人工智慧（AI）的競爭上，不能只想著牽制對手的速度，必須要轉守為攻，並認為美國應該海納百川，爭取AI人才，不該撤銷國際學生的簽證。

美眾院「美國與中國共產黨戰略競爭」首席議員克利什納穆希3日出席由美國華府智庫「特別競爭研究計畫」 （Special Competitive Studies Project）舉辦的第二屆AI EXPO展，並發表談話。

克利什納穆希表示，美國在與中國的AI競賽中，不該只想著牽制對手，應該要轉守為攻；克利什納穆希並對川普政府近來撤銷國際學生簽證的政策表達不滿。

克利什納穆希指出，移民和國際學生對AI發展是極為重要的，指在美國畢業於AI相關科系的學生當中，有70%是國際學生；有60%的AI博士學位都是國際學生。

克利什納穆希認為，川普政府現在把合法的移民系統變得令人無所適從，讓100萬人等候錄取從H-1B簽證轉換為綠卡，簡直是「愚蠢的行為」（lunacy）；克利什納穆希說，這是會讓美國對手歡呼的舉動。

克利什納穆希表示，美國應該改革移民系統，以吸引最優秀、最聰明的人來美國讀書、創新，加入美國最好的產業生態環境，確保美國在AI科技中保持領先。

克利什納穆希也呼籲說，美國應該加大投資基礎研究，指美國聯邦政府現在只花費0.7%的GDP在基礎研究上，中共承諾他們到2035年將投資AI產業達1.35兆美元；克利什納穆希認為，美國大學、國家實驗室等研究是AI產業生態環境繁榮的關鍵。

最後，克利什納穆希認為，美國應該思考如何提高國家勞動力的水平，讓他們能夠進入到AI產業裡工作；克利什納穆希指出，仍有60%的美國人不具有4年的大學文憑，未來必須想辦法讓這60%的民眾也能夠加入，否則他不非但無法受惠於AI的發展，他們還可能對AI感到憎恨。

正逢六四天安門事件36周年前夕，克利什納穆希也認為，美中的AI競賽也是價值的問題，指他曾分別向ChatGPT和DeepSeek詢問六四天安門事件，DeepSeek卻忽略他的問題。