美緊縮簽證 擴及專業人才

美國川普當局不只緊縮學生簽證，這類限制似乎已擴及工作簽證，影響外籍工程師與商界專業人士。外界憂慮這可能進而衝擊企業活動和整體經濟。

加州Alma律師事務所的執行長兼創辦人馬拉特表示，現在申請美國簽證時要求額外資訊的狀況倍增，約從去年5%升至10%。他的公司處理傑出人才簽證O-1、EB-1，也經手科技員工常用的H1-B簽證，及公司內轉調的L簽證。他說，當局索取更多訊息，延宕申辦程序，可能會耽誤申請人的工作。

該事務所並非特例，美國移民律師協會警告會員，申請H1-B工作簽證索請額外資訊的情況增加。馬拉特說，他們提交的申請至少有上百頁，包含個人的完整歷史，不明白當局如今為何對合法移民抱持敵意；全球各國都在競逐人工智慧（AI），美國卻加強審查高級技術人才，這樣的做法令人失望。

Reddit網站上也有人對此抱怨連連。一名網友說他獲亞馬遜（Amazon）錄取，並抽中H1-B簽證資格，公司要他8月6日報到，可是要到10月2日才能申辦H1-B，這表示他10月才能開始工作，但聘用他的團隊需要人力及早到位，招聘員只好努力安排他到另一個團隊工作。

智庫尼斯卡寧中心的資深移民政策分析師伊斯特林說，簽證限制的混亂和不確定，使得訪美遊客減少，已影響經濟。而需才孔亟的企業則可能選擇替代途徑，像是請人到加拿大工作，或將會議或整個辦公室都移到加國或其他地方。川普當局試圖讓企業回流之際，這會是一大損失。

川普重返白宮的第一天就發布行政命令，要求國務院等政府機關緊縮各領域的簽證發放。命令規定，外籍人士簽證須經最大程度的審查與篩選，避免可能危害美國安全或利益的人士入境。

有鑑於此，美國各地使館都提高簽證面談的豁免門檻。拜登時期規定過去四年持有美國簽證的人，無須面談，這做法卻遭川普當局取消。現在要豁免面談，僅限持有外交官簽證者，或在簽證到期一年內，再次申請同種簽證者。