曾盯場幫趕走台生？哈佛蔣雨融喊「敵人也是人」 美籍網紅嗆偽善

中國學生蔣雨融在哈佛大學畢業典禮致詞爆紅後，近日陷入質疑聲浪。美籍網紅鎖吶昨天發布中國駐美大使謝鋒去年在哈佛演講遭到台灣與西藏學生抗議的影片，指蔣雨融出現演講後台盯場，幫忙趕走抗議學生，顯然與中共關係很深。

鎖吶（Sona Eyambe）2日在Youtube頻道「好機車」發布影片，宣稱要打臉爆料蔣雨融的真面目，並批評她的哈佛演講偽善。

他說，蔣雨融在演講說出「敵人也是人」這一句經典虛偽的句子之後，被網友起底原來她是中共高層二代，被質疑是在替中共大外宣；蔣語融演講「人類命運共同體」，也是中共吹捧的口號，是「那個上任後賴著不走的領導人」在吹的。

鎖吶公布一段中國駐美大使謝鋒去年4月20日赴哈佛演講的影片，當時一位台灣學生（吳亭樺）和一位西藏學生的抗議，兩人先後被架出場外。

他說，第一位台灣女孩被另一個完全沒執法權的中國學生強行拖出去，那個中國學生是哈佛大學中國學生學者聯合會聯席主席鄒宏基，就是這個協會幫忙籌辦整個活動，邀請謝鋒來參加會議。而且他與蔣雨融都是在2023年秋天同時進入哈佛的。

鎖吶指出，台灣學生被拖出去，後台出現一個像工作人員的女生就是蔣雨融，她帶著一條圍巾，與蔣雨融當天在LinkedIn發布的照片完全一樣。

他說，台灣女生被拖出去後，一位西藏女生站起來抗議，蔣雨融在後台從右側匆匆忙忙地走到左側，好像趕著去找人幫忙。接著可以看到鄒宏基跟在她後面，原本試圖上前阻止那位西藏女生，但最後被保安給擋住了。簡單來說，蔣雨融去找鄒宏基，來阻止這兩位抗議者。

「抵抗中共學生聯盟」此前提供給中央社的影片也顯示，蔣語融並非坐在台前的聽眾，而是在演講台後面不斷走動，疑似協助盯場的工作人員。

鎖吶說，蔣雨融在哈佛畢典宣稱「如果一個女生逃學是因為害怕被騷擾，那也威脅到了我的尊嚴」，但她親眼看到一個女孩被一個男人硬拖走，卻只是站在那裡什麼都不做。

他質疑蔣雨融：「當妳看到另一個女孩站出來抗議，妳卻選擇叫人把她拖走。敵人也是人，跑去哪了？命運共同體在哪裡？」。

面對外界連番質疑她是中共權貴子弟、走後門進入哈佛，蔣語融今天在微博發文稱，「小蔣一步一步走出來的路坦坦蕩蕩，隨便他們去扒。很多朋友都勸我們算了，別去回應了。但我們偏要去和那些人對峙」。