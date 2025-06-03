哈佛畢業致詞爆紅 陸生蔣雨融掀爭議！胡錫進揭網友「反感原因」

哈佛大學陸生蔣雨融在日前畢業典禮代表畢業生致詞而爆紅，惟在走紅後爭議不斷。對此，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進2日撰文評論稱，網上對蔣雨融的反感和質疑，最大動因就是社會資源分配的公平問題。

胡錫進2日在其微信公眾號發文指出，蔣雨融的哈佛畢業演講作為畢業演講來看，內容是不錯的。這場演講顯示她個人在哈佛的成績得到校方認可，這是她個人的精彩時刻，對哈佛中國學生的整體形象也是積極因素。

然而，胡錫進稱，蔣雨融身世和教育履歷迅速被網友扒出，指稱「她進哈佛得到了中國綠發會秘書長的推薦，她的父親是中國綠發會的管理人員（疑似高層）之一」。另，蔣的學士也是在英國和美國習得。

他認為，許多人對她擁有並使用這些普通人家孩子不可企及的資源產生強烈「不公平」感，這類似於日前中日友好醫院胸外科規培醫師董襲事件一般，引發社會對其占有社會資源的不滿。

胡錫進表示，這種情緒的迅速發酵「在當下的社會有其深刻根源，因此非常值得理解」。他並指出「在當前優質教育資源競爭激烈，畢業後工作難找的情況下，公平尤其是實現社會情緒平穩的關鍵事項，全社會要不遺餘力地從各個角度對它進行完善」。

另，胡錫進稱，一些人從扒蔣雨融的個人資訊到質疑中國綠發會是受美國利用的NGO，蔣雨融這樣的哈佛畢業生就是透過哈佛大學培養的中國「反體制工具」，所以她這樣的人畢業後愛去哪去哪，但是最好別回中國。「這樣的認知與對海外留學生的整體質疑與歧視有著相同邏輯，是後者的一次具體化。」

胡錫進解釋，即便網友有情緒，但在沒有證據證明蔣雨融「在外學習期間存在違背國家利益言行」的情況下，不能因她是哈佛畢業生就做「中國不需要她這種人」的判斷，是嚴重不妥的。香港大學在美驅逐哈佛國際生事件後，迅速表示接收，展現開放態度，「那才是值得稱道的態度」。

胡錫進再指，蔣雨融的家庭雖非大富大貴，但因較了解國際上的求學門路，經濟上也負擔得起，惟對草根階層而言「依然較難發現、獲得」，反映當前社會仍存廣義「不公平」的現實。他直言，「互聯網視角遇到事情會先朝『公平與否』的方向審視，這成了當下的輿論慣性之一」。

胡錫進最後稱，蔣雨融應當做的就是承受輿論上的這些情緒，等著它自然過去，若她的經歷「在（大陸）國內的法律和規章面前都無可挑剔，她就不會因這件事最終蒙受損失」。緩解這樣輿論事件，最根本還是要繼續加強公平建設，讓更多人相信，社會在朝愈來愈公平的方向不斷改善。