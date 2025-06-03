烏克蘭無人機奇襲俄腹地 掀川普金穹計畫檢討聲

美國官員和軍事分析家表示，烏克蘭這次以無人機深入俄國腹地奇襲，削弱俄國空基核武力量對地緣戰略有潛在影響，也值得川普政府三思「金穹」飛彈防禦計畫。

俄國包含西伯利亞與遠東在內5個州裡多座軍用機場，6月1日遭基輔策畫的無人機協同攻擊。滲透入俄的烏克蘭特工從停在俄國空軍基地附近的卡車升空共117架FPV無人機，擊中基地內停放的俄國軍機；烏方稱俄軍有40多架、約34%的戰略性軍機受損，俄方一些觀察家稱猶如俄國版珍珠港事變。

紐約時報指出，美國與歐洲的國安官員指俄軍的戰損尚待評估，但他們估計被毀或嚴重受損的俄國戰略性軍機達20架，對俄國的遠程空中武力是不小打擊。美歐官員稱俄國損失含6架Tu-95、4架Tu-22M長程戰略轟炸機，以及一些像A-50預警機等供戰場監、偵的飛機。

美國一名高層官員表示，現在評估烏克蘭這次行動對俄國戰略武力的整體影響仍為時過早，部分原因是俄方可能還是能修復部分遇襲飛機。這名高層也說，烏方無人機固然創造可觀戰果，但單憑這次襲擊無法逼退俄國目前在烏克蘭境內的攻勢。

基輔事先並未知會川普政府這項襲擊。西方官員表示，烏方對行動保密不令人意外，烏方清楚這些能搭載核武的俄國戰略轟炸機對美國而言是紅線，若將行動告知必遭美方反對。

不願具名的一位北約歐洲國防官員表示，烏克蘭這次襲擊已引發盟國需重新評估相關弱點的討論。

智庫「海軍分析中心」（CNA）的武器與無人機專家班德特（Samuel Bendett）指出，人們慢慢開始意識到無人機對美軍基地的威脅。

班德特說：「對於有眾多飛機停靠露天停機坪的大型軍事基地而言，烏克蘭這次襲擊的教訓是這類攻擊恐隨時降臨。就目前而言，我方基地恐怕尚未具備足以全面防禦這類威脅的能力。」

康乃爾大學無人機作戰專家羅傑斯（James PattonRogers）表示，西方列強在海外設立的眾多軍事基地尤其脆弱，例如中東與非洲諸多較小的所謂「蓮葉基地」（lily pads，意指如睡蓮般分布各地）前進據點。由於當地存在多股極端組織與複雜情勢，幾不可能部署標準化的防禦措施。

前駐歐美國陸軍司令霍吉斯（Ben Hodges）與幾名專家都表示這次烏克蘭的襲擊，至少應讓川普政府對上月所揭櫫的「金穹」（golden dome）飛彈防禦系統三思。

五角大廈正著手擬定金穹計畫，川普政府稱這將是下一代飛彈防禦系統，設計目的是對抗俄羅斯等對手所部署的各類彈道、極音速與巡弋飛彈。然而依目前構想打造的金穹系統，無法防範烏克蘭這次所用的小型無人機。

華爾街日報指出，根據衛星影像與網路影片計算的開源情報分析，俄國至少14架飛機受損。但外界不清楚遇襲前，俄國到底有多少Tu-22與T-95能執行任務。

俄國在遇襲後將被迫重新思考如何操作、儲放和保護剩餘的戰略轟炸機隊。與美國一樣，俄國常將遠程轟炸機停放在戶外且易於觀察之處，這既是出於作戰需要，也是後冷戰時期美俄簽署的核武裁減協議一環。

中方一些分析認為，美俄「新戰略武器裁減條約」（New START），規定雙方戰略轟炸機必須以公開、可觀察的方式部署特定基地，確保可由衛星偵察互相確認轟炸機未進入戰備狀態，烏克蘭等於從中鑽空子得手。

美國Axios新聞網指出，美國總統川普暫未對烏克蘭這次奇擊公開評論，但川普所感召的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動一些有影響力者，懷疑背後不單純。

MAGA人士認為烏克蘭奇襲的影響性，輕則妨礙尚在萌芽階段的和平談判，重則恐為烏克蘭與美國「深層政府」（Deep State）意圖將美國拖下水之舉。

親川普的媒體人波薩貝克（Jack Posobiec）今天在極右翼前白宮顧問巴農（Steve Bannon）的節目裡推測，鑒於烏克蘭18個月前即策畫這場襲擊，有否可能拜登政府涉入其中。

支持「美國優先」外交政策的前五角大廈高級顧問卡德威（Dan Caldwell）警告，這場襲擊「可能增加俄羅斯與北約發生直接衝突的風險」。

卡德威寫道：「美國不僅應與這次攻擊劃清界線，也絕不能支持恐對俄國戰略核武部隊造成直接、間接攻擊的任何行為。」