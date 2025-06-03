經濟衰退？食品業者：美民眾下廚頻率達疫情以來最高

川普政府關稅措施對美國家庭的影響逐步浮現。美國知名食品製造商金寶（Campbell's）執行長比克惠森今天表示，美國消費者在家下廚頻率達到COVID-19疫情以來的最高。分析師認為這反映經濟並非強勁發展。

金寶旗下有多個食品品牌，招牌的罐頭濃湯在美國是家家戶戶常見存糧，紅白色包裝被視為美國流行文化的一種象徵。

公司執行長比克惠森（Mick Beekhuizen）今天在財報電話會議上針對近期趨勢指出，「消費者持續性在家做飯，並將支出重點放在能幫助他們節省餐飲預算的產品上。」

此外，比克惠森說，「他們（消費者）對於非必要的零食購買也變得越來越挑。」

比克惠森並表示，消費者在家做飯的頻率達到了2020年初以來的最高水準。

美國政府關稅政策對一般民眾造成的經濟壓力正逐步浮現。上班族杜邦（Gerald Dupont）告訴記者，預期從吃的食品到穿的用品將調漲，身為外食族的他最近開始在家做飯，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間是不得已，如今則是想省荷包。

金寶副總裁喬克（Dave Chalk）表示，公司透過消費者訪談及根據研調機構獲得的行為數據來評估民眾在家做飯頻率，同時觀察到一種趨勢，即越來越多消費者轉向口味或形式可延伸的產品類別（stretchablecategories），像是義大利麵和高湯等食品。

美國理財服務平台WalletHub主管吉爾能（JohnKiernan）告訴舊金山紀事報（San FranciscoChronicle），這種消費行為並非是健康飲食或精打細算文化的一種展現。

吉爾能進一步表示，「這絕對不是經濟表現強勁的跡象。」他並補充說道，「如果民眾手頭寬裕，他們不會大量囤積基本食材，也不會更頻繁地在家吃飯。」

2020年初，消費者因疫情面臨到封城和超商營業時間的限制。政府祭出大規模紓困措施，反而將美國經濟推入一個漫長的通膨時期。2024年的一項出口民調顯示，許多選民被「餐桌經濟」說服，認為川普（Donald Trump）會讓民生用品價格下降。

舊金山紀事報指出，雖然湯品銷售熱潮是一項耳熟能詳的「經濟衰退指標」，但經濟數據整體情況有些複雜，目前還無法下定論。連2季經濟萎縮才符合常見的衰退定義。

儘管金寶財報表現超出華爾街預期，但公司管理層指出，目前關稅情勢仍不穩定，貿易挑戰和消費者預算緊縮可能會對公司造成壓力。

另外，金寶的零食業務像是金魚餅乾等品牌也面臨壓力，該部門的淨銷售額較去年下滑8%。管理層表示，數據下滑的主因是消費者在選購零食時變得更為謹慎。