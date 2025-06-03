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「大又美法案」闖關參院 川普喊話：7月4日前送我桌上

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國聯邦眾議院日前通過推動川普政府多項政策的「這個又大又美的法案」（The one big beautiful bill），將法案送至聯邦參議院；美國總統川普2日向所有共和黨參眾議員喊話，希望在7月4日前通過法案。

川普2日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，通過又大又美的法案將為美國帶來歷史性的機會，指法案中大幅刪減固定支出，將為美國平衡財政預算跨出一大步，而美國民眾也將獲得史上最大的減稅，同時美國民眾賺得的小費、加班費，以及年長者的社會保障福利等，都不會再被課稅。

此外，川普也說，法案的通過將釋放美國的能源發展，同時重新加滿美國的戰略石油儲備，並為美國購買最新的航空交通管制系統；法案的通過將為美國打造「金穹」飛彈防禦系統，也為美國的邊境築牆、加速驅逐數百萬名非法移民的犯罪者。

川普說，法案也將把非法移民從醫療補助中剔除，同時確保「補充營養援助計畫」（SNAP）只提供給美國民眾；法案也將廢除由拜登政府制定的電動車目標，以及所有綠能稅收抵免；川普說，又大又美的法案也將停止資助未成年變換性別。

川普後來又發完強調說，又大又美的法案是史上最大的支出刪減，但不會砍到社會保障福利、醫療保險或醫療補助，只會消除浪費、詐欺和濫用；川普批評民主黨現在口不擇言，只是為了贏而反對。

川普對所有共和黨參眾議員喊話，川普說，希望他們能盡快在7月4日以前將法案送到他的桌上。

金穹 財政 美國 移民 川普

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