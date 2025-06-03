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中獎變悲劇！50歲男爽中史上最高頭獎54億元 度假慶祝卻因2原因被捕

香港01／ 夏洛特／報導
中獎。示意圖／ingimage
中獎。示意圖／ingimage

中大獎當然超爽，但千萬別得意忘形！美國肯塔基州一名男子中到強力球（Powerball）史上最高頭獎後，沒幾天就爆出被捕消息。這位50歲的「幸運哥」才剛中獎約1.67億美元（約新台幣54億元），跟女友去度假開心慶祝，沒想到疑似喝醉鬧事，不只打傷一名遊客，還涉嫌攻擊警察、拒捕。如今被控多項罪名，包括毆打執法人員等重罪，恐怕得在牢裡過接下來的人生。

中強力球頭獎獲1.67億美元（約新台幣54億元）

根據外媒報導，肯塔基州50歲男子詹姆士．法辛（James Farthing）今年4月買了一張強力球彩券，在4月26日開獎時發現自己中了頭獎，金額高達 1.67億美元（約新台幣54億元），打破該州史上最高彩券頭獎紀錄。

法辛在4月28日領獎時表示，會用這筆錢來還債，並打算和他77歲的母親琳達．格裡茲（Linda Grizzle）一起分享這筆獎金，因為他們平常就常一起買彩券。他當時還說這筆獎金將會是「最棒的母親節禮物」。沒想到還沒來得及慶祝母親節，就被警方逮捕。

度假鬧事與女友雙雙被捕

當時法辛和42歲女友賈桂琳．費特馬斯特（Jacqueline Fightmaster）到佛羅里達州聖彼得海灘（St. Pete Beach）的TradeWinds渡假村慶祝中獎。結果疑似喝醉後失控，竟和一名遊客爆發肢體衝突。

根據佛州皮尼拉斯縣警方表示，兩人是在4月30日晚上11點左右在渡假村鬧事，法辛還揮拳打中對方的臉。警方趕到後，他又踢了副警長的臉部，導致對方右眼下方紅腫。

面臨多項指控　還有前科在身

法辛攻擊副警後還拒捕，想逃離現場但失敗，最後和當時也喝醉大吼的女友一起被警方逮捕。法辛過去就有犯罪紀錄，目前被控一項攻擊執法人員的重罪、兩項一般毆打與拒捕的輕罪，還因違反假釋條件遭到拘留；而女友則被控擾亂秩序的輕罪，目前已獲釋。

據了解，法辛先前就曾因毒品、竊盜、接收贓物、偽造證據與參與犯罪組織等罪被起訴。他原本的假釋期直到今年8月，如今又惹出事，恐怕難以輕易脫身。

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文章授權轉載自《香港01》

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