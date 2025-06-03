台積電ADR漲0.8% 較台北交易溢價23.4%

台積電ADR周一（2日）上漲0.8%，收在194.84美元，較台北交易溢價23.4%。

大型科技股上漲，推動美國股市周一6月首日交易走高。美國總統川普發出將進口鋼鋁關稅增加一倍的最新威脅，但投資人對美國和貿易夥伴之間的貿易談判仍抱持樂觀。

道瓊工業指數上漲35.41點，漲幅0.1%，至42,305.48點；標普500指數上漲24.25點，漲幅0.4%，至5,935.94點；那斯達克綜合指數上漲128.85點，漲幅0.7%，至19,242.61點。

受Meta Platforms股價上漲3.6%和輝達（NVIDIA）攀升1.7%的提振，科技股集中的那斯達克綜合指數漲勢較強。費城半導體指數上漲1.6%，超微（AMD）漲3.9%。

台灣加權股價指數周一下跌344.59點收在21,002.71點。台積電跌2.2%，收在946.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 141.24 +0.53 134.50 5.01

中華電 CHT 131.98 +1.33 131.50 0.37

台積電 TSM 1,167.29 +0.79 946.00 +23.39

聯電 UMC 46.25 +1.45 46.95 -1.49

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價