美科州挺以活動遭縱火釀8傷 嫌犯高喊解放巴勒斯坦

美國執法人員今天表示，一名男子在科羅拉多州手持土製火焰噴射器，朝聲援以色列人質的群眾丟擲汽油彈，期間大喊「解放巴勒斯坦」，至少造成8人受傷。

法新社報導，一段似乎是這起攻擊的影片顯示，一名上半身赤裸的男子手持透明瓶子，在草地上步行，前方草地著火。

當時有幾名穿著紅色T恤的民眾正照顧一位躺在地上的人士，可以聽到該男子對著他們大喊「消滅猶太復國主義者」及「他們是殺人犯」。

猶太倡議團體「反誹謗聯盟」（Anti-DefamationLeague）表示，這起「暴力反猶攻擊」發生在今天於科州波爾德巿（Boulder）舉行的「波爾德巿為生命而跑」（Boulder Run for Their Lives）活動上。

這是一場每週舉行的猶太社群集會，以聲援巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列期間劫持的人質。

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）形容今天這起事件是「有針對性的恐怖攻擊」，科羅拉多州檢察長魏瑟（Phil Weiser）則稱這起攻擊為「仇恨犯罪」。

FBI指出，正調查這起事件，已確認嫌犯身分為45歲男子索里曼（Mohamed Sabry Soliman）。調查人員稱該男子已被拘留，但未提供關於他的更多細節。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）在社群媒體X發文表示，這名嫌犯是「簽證逾期非法停留」的外國人士。

當局指稱，這起事件導致8人受傷，共4男4女，年齡介於52至88歲之間，傷勢有重有輕，已送醫治療。