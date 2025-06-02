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美搜夜店逮36台人 刑事局：身分待確認、依法遣返

中央社／ 台北2日電

美媒報導，美國當局突襲加州南部1家「地下夜店」時，逮捕36名台灣人和中國人。對此，警政署刑事局今天表示，相關身分仍待確認，後續將依美國當地法令辦理驅逐出境及遣返。

美國移民暨海關執法局（ICE）下的國土安全調查處（HSI）和行動處（ERO）今年5月30日凌晨在洛杉磯逮捕多人，隨後在社群平台X公布相關影片。

刑事局國際科告訴中央社記者，本案為美國洛杉磯非法移民掃蕩行動，刑事局駐美西聯絡官依HSI請求協助美方執法作為，但因遭逮捕的非法居留人士眾多，相關身分仍待進一步確認。

刑事局說，後續將依美國當地法令，辦理驅逐出境及遣返等相關事宜。

美國 移民 洛杉磯

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