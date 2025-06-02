川普基本盤拉警報！沒讀大學白人選民每屆大選少2% MAGA恐後繼無力

美國選民結構正經歷大變革：共和黨傳統鐵票「沒有大學文憑的藍領白人」占全部選民的比率正穩步減少，根據美國有線電視新聞網（CNN）引述的普查數據，已從雷根時代的三分之二，跌到2024年的37%。儘管川普成功催出該群體64%的高投票率，人口結構的變化依舊勢不可擋，共和黨未來打選戰很難靠高喊「讓美國再次偉大」（MAGA）而輕鬆上壘得分。

根據Catalist數據，2012年起，藍領白人選民在每屆大選的占比，都減少2個百分點左右。川普去年首度贏得普選票的關鍵，在於爭取到拉丁裔、非裔與亞裔等33%少數族裔的支持，尤其來自男性、年輕人和沒有大學文憑的年輕勞工。

共和黨已意識到，高投票率也無助於彌補藍領白人在合格選民中占比下滑的速度。他們看到一線希望：或許少數族裔能補上這個缺口。

但問題沒那麼簡單。少數族裔選民雖對民主黨缺乏信心，川普在他們心中的地位卻也明顯動搖。川普上任百日的多項民調顯示，在未受大學教育的少數族裔選民中，他的支持率僅27%-29%，低於2024年大選得票率的大約三分之一。經濟拮据的有色人種藍領選民更強烈反對川普的關稅政策，擔心可能推高物價。

一位共和黨策略師坦言：「這些選民現在是搖擺票，他們要看到生活有實質改善，不要口號。」

此外，受過大學教育以上的白人正成為美國最大投票群體之一，2024年大選時，他們占總投票人口的41%，高於2008年的32%。這群人近年明顯傾向民主黨。更令共和黨警惕的是，年輕一代的少數族裔大學畢業生比率倍增，比父母輩還更傾向自由派。

至於民主黨，選戰專家Dan Kanninen警告，即便選民對經濟不滿，有助於該黨在2026年期中選舉收復部分失土，但若未能重建經濟信譽，2028年可能再陷苦戰。