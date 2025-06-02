快訊

濫用公務車監院道歉！ 李鴻鈞：3監委移送紀律委員會

注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保

勇敢實踐孩子人生中第一趟出走 幼兒園吹起畢旅過夜風

摩根士丹利預測美元一年內再貶9% 因美經濟走緩

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
摩根士丹利策略師預測，美元指數將下跌約9%，明年此時將跌至91左右。路透
摩根士丹利策略師預測，美元指數將下跌約9%，明年此時將跌至91左右。路透

摩根士丹利預測，因降息和經濟成長走緩，美元到明年中將回落至疫情期間的水準。

洪巴赫（Matthew Hornbach）在內的摩根士丹利策略師預測，美元指數將下跌約9%，明年此時將跌至91左右。也就是說，受貿易風波影響的美元跌幅將加劇。

策略師在5月31日的報告中說：「我們認為，利率和貨幣市場已經邁入會維持久遠的重大趨勢，會將美元歷經兩年大區間波動後推向更低價位，並導致殖利率曲線更加陡峭。」

摩根士丹利的報告，再添一筆質疑美元走勢的聲浪。摩根大通由Meera Chandan領銜的策略師上周告訴投資者，他們仍然看空美元，並建議押注日圓、歐元和澳幣。

美元指數已自2月高峰下跌近10%，川普的貿易政策削弱了市場對美國資產的信心，也讓全球過去依賴美元的反思。從美國商品期貨交易委員會（CFTC）交易情況來看，這種看空心理尚未達到極致，可見美元還有可能進一步走貶。

摩根士丹利策略師表示，美元疲弱的最大受益者將是歐元、日圓和瑞士法郎。外界普遍認為這些貨幣是取代美元的避險貨幣。他們預測，隨美元走弱，歐元將從目前的1.13升至明年的1.25。英鎊也可能從1.35升至1.45。日圓兌美元目前報143日圓，分析師預測會勁升至130日圓。

摩根士丹利也表示，美國10年期公債殖利率在今年年底會達到4%，並隨聯準會（Fed）降息175個基點在明年大幅下跌。

貨幣 美國 摩根

延伸閱讀

川普在白宮會晤鮑爾促降息 得到這個回覆

大摩上調GB系列伺服器出貨量 按讚五台廠、這檔補漲空間最大

奧會新主席由首位非裔女性高票當選，2028洛杉磯奧運、川普將成為最大挑戰

鑽研蕭士塔高維契樂作 荷鋼琴家明納爾北高巡演

相關新聞

拒絕替川普背黑鍋！馬斯克卸職親曝心聲 「不想為政府所有行為負責」

國會山報報導，世界首富馬斯克5月30日卸下政府效率部（DOGE）職務，他在6月1日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS New...

價值2億700萬美元勁球頭獎 南加聖費南度谷便利店售出

據KTLA電視台報導，南加聖費南度谷一家便利店最新開出勁球（Powerball）彩券頭獎，獎金達2億700萬美元。

摩根士丹利預測美元一年內再貶9% 因美經濟走緩

摩根士丹利預測，因降息和經濟成長走緩，美元到明年中將回落至疫情期間的水準。

沃勒認為關稅只會暫時帶動通膨 仍支持Fed下半年降息

聯準會（Fed）理事沃勒表示，關稅只會一時拉抬通膨，尤其在關稅本身有所放鬆的情況下，今年下半年仍有可能降息。

在美債市場追隨巴菲特 投資人湧向超短債 避買長債

在美國赤字問題未解、引發債市疑慮之際，目前市場動向顯示，投資人正和股神「巴菲特」一樣，把投入債市的資金布局於短債，避開長...

貝森特：美國絕不會違約 不認同戴蒙「債市裂痕」警告

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，在提高聯邦舉債上限的期限逼近之際，美國「絕不會違約」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。