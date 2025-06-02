沃勒認為關稅只會暫時帶動通膨 仍支持Fed下半年降息

聯準會（Fed）理事沃勒表示，關稅只會一時拉抬通膨，尤其在關稅本身有所放鬆的情況下，今年下半年仍有可能降息。

沃勒周一在首爾一場會議上演說中說，新的貿易壁壘短期內可能會推高物價。但他認為，這波通膨或許不會像2020年代初期那樣持續不退，原因在於勞動市場緊俏和政府刺激措施已無法像過去那樣推動經濟。

如此一來，沃勒認為Fed有可能在今年降息，並非因為經濟疲弱，而是因為通膨已得到控制。

沃勒表示，關稅會在「未來幾個月」推升通膨，但只要通膨預期保持穩定，他支持在決策時不必理會短期內物價上漲的狀況。

沃勒說：「假設實際關稅稅率接近我預測的較低關稅情境，實質通膨仍持續邁向我們2%的目標，且勞動市場保持穩健，那麼我會支持在今年內實施『好消息』式的降息。」

沃勒談到他在4月一場演講所提貿易政策造成的兩種情境，一是「較大關稅」情境，是假設貨品平均加權關稅為25%，並且會維持「一段時間」；而「較小關稅」情境則假設平均關稅為10%，且對個別國家和產業較高稅率將隨談判而逐漸調降。

沃勒預計關稅對通膨的影響是暫時的。他也預料這些關稅會導致失業率上升，且會「可能會持續一段時間」。儘管如此，他表示，在較小關稅的情境下，只會出現小幅裁員。

沃勒表示，從貿易談判的進展來看，他的基本情境處於這兩種情境之間。他現在估計貨品進口的加權關稅為15%。

沃勒最近談話強調他傾向今年再度啟動降息，這立場和其他官員明顯不同。話說回來，在川普祭出全面性關稅措施之前，Fed 3月開會原預測今年會有兩次降息，但後來大多數官員的談話對於是否繼續降息抱持保留態度。