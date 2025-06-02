快訊

恐怖！高雄24小時內3件死亡車禍 4人不到30歲淪亡魂

烏克蘭最具野心奇襲！上百架「蜘蛛網」無人機偷襲俄境內空軍基地

美國親子共學：財商與投資啟蒙從小教起

沃勒認為關稅只會暫時帶動通膨 仍支持Fed下半年降息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
沃勒在首爾表示，關稅會在「未來幾個月」推升通膨，但只要通膨預期保持穩定，他支持Fed在決策時不必理會短期內物價上漲的狀況。歐新社
沃勒在首爾表示，關稅會在「未來幾個月」推升通膨，但只要通膨預期保持穩定，他支持Fed在決策時不必理會短期內物價上漲的狀況。歐新社

聯準會（Fed）理事沃勒表示，關稅只會一時拉抬通膨，尤其在關稅本身有所放鬆的情況下，今年下半年仍有可能降息。

沃勒周一在首爾一場會議上演說中說，新的貿易壁壘短期內可能會推高物價。但他認為，這波通膨或許不會像2020年代初期那樣持續不退，原因在於勞動市場緊俏和政府刺激措施已無法像過去那樣推動經濟。

如此一來，沃勒認為Fed有可能在今年降息，並非因為經濟疲弱，而是因為通膨已得到控制。

沃勒表示，關稅會在「未來幾個月」推升通膨，但只要通膨預期保持穩定，他支持在決策時不必理會短期內物價上漲的狀況。

沃勒說：「假設實際關稅稅率接近我預測的較低關稅情境，實質通膨仍持續邁向我們2%的目標，且勞動市場保持穩健，那麼我會支持在今年內實施『好消息』式的降息。」

沃勒談到他在4月一場演講所提貿易政策造成的兩種情境，一是「較大關稅」情境，是假設貨品平均加權關稅為25%，並且會維持「一段時間」；而「較小關稅」情境則假設平均關稅為10%，且對個別國家和產業較高稅率將隨談判而逐漸調降。

沃勒預計關稅對通膨的影響是暫時的。他也預料這些關稅會導致失業率上升，且會「可能會持續一段時間」。儘管如此，他表示，在較小關稅的情境下，只會出現小幅裁員。

沃勒表示，從貿易談判的進展來看，他的基本情境處於這兩種情境之間。他現在估計貨品進口的加權關稅為15%。

沃勒最近談話強調他傾向今年再度啟動降息，這立場和其他官員明顯不同。話說回來，在川普祭出全面性關稅措施之前，Fed 3月開會原預測今年會有兩次降息，但後來大多數官員的談話對於是否繼續降息抱持保留態度。

通膨 Fed

延伸閱讀

台股6月天「六多三空」可望挑戰年線 關稅仍是最大變數

科技類ETF動能強勁 AI熱力不減布局時機到

美對等關稅經濟前景不明 最低工資明年估約調升3%

美鋼鋁關稅翻倍 歐盟批川普增添不確定、將祭反制

相關新聞

價值2億700萬美元勁球頭獎 南加聖費南度谷便利店售出

據KTLA電視台報導，南加聖費南度谷一家便利店最新開出勁球（Powerball）彩券頭獎，獎金達2億700萬美元。

沃勒認為關稅只會暫時帶動通膨 仍支持Fed下半年降息

聯準會（Fed）理事沃勒表示，關稅只會一時拉抬通膨，尤其在關稅本身有所放鬆的情況下，今年下半年仍有可能降息。

在美債市場追隨巴菲特 投資人湧向超短債 避買長債

在美國赤字問題未解、引發債市疑慮之際，目前市場動向顯示，投資人正和股神「巴菲特」一樣，把投入債市的資金布局於短債，避開長...

貝森特：美國絕不會違約 不認同戴蒙「債市裂痕」警告

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，在提高聯邦舉債上限的期限逼近之際，美國「絕不會違約」。

直擊╱速食巨擘麥當勞第一家店 在南加內陸

提起美式快餐漢堡，許多華人第一個想到的品牌就是「麥當勞」（McDonald's）。金色拱門標誌深入人心、快樂兒童餐陪伴無...

次頭馬斯克淡出DOGE 爭議未止

全球首富馬斯克在淡出川普政府運作後，所引發的爭議仍未止息，他怒斥紐約時報日前指稱他在去年美國總統大選期間服用大量K他命、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。